رابط دعم العسكريين وشروط الحصول على دعم العسكريين بقروض تصل إلي 500 الف ريال

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عمر شويل - جدة رابط دعم العسكريين هو من أهم الأشياء الهامة التي يبحث عنها فئة كبيرة من الشعب السعودي وتحديدا من يعملون في القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية، حيث أطلق مؤخرا عدد من المبادرات التي تهتم بالعاملين في القطاع العسكري في المملكة، حيث يكون تسجيل الدعم السكني للعسكريين من أولويات هذه المرحلة لكل العسكريين وهذا لنيل مميزات الخدمات التي تقدم في مبادرات دعم العسكريين.
وتكون مبادرة الدعم السكني للعسكريين من أولويات هذه المرحلة ويكون رابط دعم العسكريين من العناصر الأساسية للفوز بمزايا القرض الحسن للعسكريين، هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية.
القرض الحسن للعسكريين
ومن أشكال الدعم التمويل المدعوم من البنك الأهلي وهو برنامج مخصص لدعم أصحاب الدخل المحدود والمتوسط استنادًا على مبادي وأحكام الشريعة الإسلامية، ويتوقف حجم المبلغ المالي للقرض وفقًا لحجم دخل المستفيد وعدد أفراد أسرته وعمره، وبعد الحصول على القرض يقوم صندوق التنمية العقاري بسداد مبالغ التمويل من أرباح، وحدد البنك الأهلي أن هناك شرطًا واحدًا يجب استيفائه من أجل الحصول على القرض المدعوم وهو أن يحصل العميل على موافقة مسبقة من صندوق التنمية العقاري.
من جانبها قالت وزارة الدفاع السعودية أنه ونظرا للإقبال الشديد من قبل المستفيدين العسكريين بالخدمة ممن هم ضمن قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري وحرصا على استكمال الإجراءات شددت الوزارة على ضرورة استكمال البيانات والمستندات اللازمة التي سوف تكون مهمة بشكل كبير للحصول على القرض الحسن للعسكريين ويمكن استكمال البيانات من خلال رابط دعم العسكريين.
ويعتبر الدعم السكني للعسكريين من الركائز الأساسية في هذا الوقت لدعم العسكريين حماة الوطن، ومن هذا المنطلق يتم تلقي عدد كبير من الأسئلة على وزارة الإسكان بخصوص رابط دعم العسكريين و آلية دعم العسكريين و التسجيل في دعم العسكريين وغيرها من الأسئلة المهمة، وكان آخر هذه الأسئلة المهمة بشأن طريقة دعم العسكريين هل تتم بشكل تلقائي أم يجب عليه التسجيل في بوابة الإسكان أم عن طريق البنك؟
وجاء الرد من أدارة مبادرة الدعم السكني للعسكريين بالتأكيد أنه يمكن التقديم على مبادرة دعم العسكريين في حال كان مستوفيًا لشروط دعم العسكريين الذي وضعته وزارة الإسكان في المملكة وتكون القروض السكنية للعسكريين في الخدمة “على رأس العمل”.
رابط دعم العسكريين السكني
ويكون التسجيل في دعم العسكريين متاح للعاملين الحاليين في الخدمة العسكرية والمنتسبين لها بشكل مباشر،ويكون رابط دعم العسكريين هو السبيل الوحيد الذي يتم التقديم على القرض الحسن للعسكريين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية من خلالة للحصول على إليه دعم العسكريين، حيث تكون قيمة هذا القرض 140 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى تمويلها عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.
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