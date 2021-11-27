نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دعم العسكريين وشروط الحصول على دعم العسكريين بقروض تصل إلي 500 الف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دعم العسكريين هو من أهم الأشياء الهامة التي يبحث عنها فئة كبيرة من الشعب السعودي وتحديدا من يعملون في القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية، حيث أطلق مؤخرا عدد من المبادرات التي تهتم بالعاملين في القطاع العسكري في المملكة، حيث يكون تسجيل الدعم السكني للعسكريين من أولويات هذه المرحلة لكل العسكريين وهذا لنيل مميزات الخدمات التي تقدم في مبادرات دعم العسكريين.

وتكون مبادرة الدعم السكني للعسكريين من أولويات هذه المرحلة ويكون رابط دعم العسكريين من العناصر الأساسية للفوز بمزايا القرض الحسن للعسكريين، هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية.