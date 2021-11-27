نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البدء في تجديد وإصدار تأشيرة الإقامة بشكل ربع سنوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد وإصدار تأشيرة الإقامة بشكل ربع سنوي، قامت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع مجموعة من الجهات المختصة من أجل البدء في تنفيذ قرار العمل على تجديد وإصدار تأشيرات الإقامة بشكل ربع سنوي أي تجديدها كل ثلاثة أشهر بحد أقصى للمقيمين، وذلك بعد الموافقة من خلال مجلس الوزراء على على القرار والسماح بتجديد الإقامات التابعة لرخص العمل بشكل ربع سنوي مع وجود بعض الاستثناءات المعينة التابعة لهذا القرار وفيما يلي سنعرفكم على آلية تجديد تأشيرة الإقامة.

تجديد تأشيرة الإقامة بالسعودية

تعاونت الإدارة العامة للجوازات وكذلك وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بإعلانها عن تعاونها مع مركز المعلومات الوطني من أجل البدء في تطبيق القرار الأخير بشأن إمكانية إصدار تأشيرة الإقامة بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر، وقد ذكرت الوزارة أنه سيتم تخصيص هذا القرار بشأن رخص العمل مع استثناء فئة العمالة المنزلية أو ما يشابهها.

حيث سيمكن لصاحب العمل أن يقوم بتحديد وإصدار الإقامات وكذلك رخص العمل كل فترة ثلاثة أشهر أي كل ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وسنة كاملة، وهذا وفقًا لاحتياجات صاحب العمل والمنشأة الخاص به والتي يعمل بها الوافد.

والهدف من هذا القرار الجديد هو الأسهل على الكثير من منشآت القطاع الخاص بالسعودية لكي يصبح هناك كفاءة أعلى لإدارة السيولة النقدية، وحتى يمكن للمنشأة أن تقوم بتجديد رخصة الفرد العامل بسهولة بدون تعقيدات حسب حاجة المنشأة الفعلية، كما أنه قرار هادف يقوم بدعم المنشآت الخاصة ونموها ويحفظها على التقدم دائمًا حتى يصبح لها دور أكبر في سوق العمل السعودي مثل باقي المنشآت الحكومية، كما وسيقوم بتحسين جاذبية تلك المنشآت ويزيد الإقبال عليها من قبل الجميع عملاء ومواطنين وستصبح العلاقة التعاقدية في تلك المنشآت أكثر مرونة من ذي قبل لتواكب تطورات سوق العمل السعودية ويتجه إليها الكثير من الباحثين عن عمل.

أبشر ومقيم لتجديد تأشيرة الإقامة

من خلال منصة أبشر الأعمال وكذلك منصة مقيم سيمكن للعامل أو صاحب العمل تجديد الإقامة من خلالهم، كل ما على الفرد هو الاتجاه للمنصة واتباع الخطوات المطلوبة من أجل تجديد الإقامة بالسعودية.