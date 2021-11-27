نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة في برنامج التعداد السكني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في وظائف التعداد السكني الجديدة، قامت الهيئة السعودية للإحصاء بإعلان على حسابها الرسمي لمنصة تويتر عن وجود أماكن شاغرة ببعض الوظائف بها لقبول المواطنين الذين يبحثون عن عمل ويرغبون في الانضمام إلى فريق عمل خدمة التعداد السكني بالسعودية، حيث أن موقع الشركة في مدينة الرياض وبدء التسجيل منذ الثلاثاء الماضي 23 نوفمبر ويمكن معرفة المزيد حول تفاصيل وظائف التعداد السكني الشاغرة للتقديم بها في أقرب وقت.

التقديم على وظائف التعداد السكني الشاغرة

التقديم على الوظائف المتاحة في هيئة الإحصاء للتعداد السكني يتم إلكترونيًا كالتالي:

من خلال موقع الهيئة الالكتروني الرسمي من هنا careers.stats.gov.s.

وبعد ذلك اختيار زر التقديم على وظيفة أخصائي علوم البيانات الجديدة ليتم الاطلاع على بيانات الوظيفة والمسمى الوظيفي لها.

والخطوة التالية يتم بها النقر على تبويب التقديم الآن واستخدام واحدة من طرق التسجيل المتاحة والمناسبة معك.

واستكمال تسجيل البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية التقديم.

شروط وظائف التعداد السكني المتاحة

أما عن الشروط المطلوبة من إلهية والمرغوب تواجدها في التقديم بالوظائف الشاغرة بها فمن أهمها:

أن يملك المواطن المتقدم الجنسية السعودية لا غير ذلك. امتلاكه لمرجع عمل قديم لإحدى الوظائف السابقة إما في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة. كما ويجب أن يمتلك لمؤهل لا يقل عن شهادة الثانوية العامة. وضرورة استخدامه الجيد وتعامله الجيد مع أجهزة الحاسوب وأي أجهزة ذكية أخرى.

وصف وظائف التعداد السكني

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية عن حاجتها إلى أخصائي علوم بيانات حيث يعتبر هذا هو المسمى الوظيفي للعاملين بوظائف التعداد السكني، حيث يقوم اخصائي علوم البيانات بالتالي:

القيام بمراجعة كافة تفاصيل عملية التنفيذ وتقييمها.

وكذلك تطوير الإرشادات والمقترحات الفنية التي يتم طرحها والاهتمام بها قبل التنفيذ.

عليه بتحليل أداء المشاريع وكذلك قيامه بدراستها جيدًا وتقديم تقارير موضحة لها.

تحسين وتطوير الخطط المحددة للتنفيذ من قبل هيئة الإحصاء.

لهذا السبب من الهام أن يكون المتقدم جيدًا في التعامل مع الحاسوب، وحاصل على مؤهل Computer science أو علوم الحساب أو وجود مؤهل big data.