نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية توضح استبيان حول الخدمات المقدمة من نظام التأمين الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إلى المشاركة في استبيان حول الخدمات المقدمة من قبل نظام التأمين الاجتماعي للمواطنين ضد التعطيل عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولذلك أوضحت المؤسسة العامة عن التحقيق تعطلت جميع العملاء، وهذا لكي يتم تحسين كافة الخدمات المقدمة لهم، ولذلك أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن حرصها بتعزيز المشاركة من خلال أخذ مرئيات العموم حول الخدمات المقدمة من خلال نظام التأمينات وهذا ضد التعطل عن العمل.

ومن الجدير بالذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية قام بسعي تحقيق تطلعات العملاء، وهذه الحالة لكي يتم تحسين كافة الخدمات المقدمة لهم، ولذلك نأمل في المشاركة في الاستبيان عبر تعبئته بشكل دقيق للغاية حتى يتم الوصول إلى الأهداف المرجوة.

خطوات التسجيل في نظام ساند :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية بالمملكة. يجب بعد ذلك النقر على أيقونة “التعطيل عن العمل”. الضغط على طلب ساند. يجب إدخال رقم الحساب البنكي. في النهاية الضغط على ” إرسال الطلب”.

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة عم تجديد كافة الخطوات اللازمة لكي يتم التقديم للحصول على الدعم من خلال نظام ساند، وهذا للمواطنين السعوديين المتعطلين عن العمل لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة، ولذلك تم الإعلان على أن المستفيد من خدمة نظام ساند هو المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت في الفترة الأخيرة عن تحقيق نسبة تصل إلى 93% في رضا المستفيدين والمستفيدات من خلال نظام ساند للعاطلين عن العمل، ولذلك هذا النظام يستهدف الي رعاية المواطنين السعوديين المستفيدين.

ومن المؤكد أن نتائج قياس رضا كشفت في الفترة الأخيرة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف للمواطنين الصادرة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، وهذا قام بدراسة قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، وهذا لدعم التوظيف للربع الأول للعام الجاري 2021م.

نظام ساند يستهدف الي رعاية المواطنين السعوديين المستفيدين، التعطيل عن العمل، وهذا النظام يتبع بكافة الأنظمة للرعاية الاجتماعية، والتي أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة لعام 1435ه ولذلك هذا النظام قام للمواطنين السعوديين في حالة فصل الموظف لسبب خارج عن إرادته، وهذا لكي يتم توفير حياة كريمة للمواطنين حتى يتم العثور على عمل آخر.