50 ألف ريال بدون موافقة الكفيل بأقساط شهرية ميسرة بلا تحويل للراتب

الآن عبر شركة إمكان للتمويل أصبح متوفر تمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية كذلك يحتاج التمويل توفير بعض الضوابط والأحكام التي غرضها الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين وهذا التمويل متاح لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة سواء قطاع حكومي أو شبة حكومي لكن يجب أولاً توفير الشروط للحصول على طلب تمويل ميسر بدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية ويمنح التمويل فترة سداد ميسرة تبدأ من 3 شهور حتى سنتين على الأكثر كما يتم التقديم عبر الأون لاين بدون الذهاب إلى أي مكان أخر بالمملكة لتوفير الوقت على العميل المتقدم لدى شركة إمكان للتمويل داخل السعودية.

أهم شروط الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان للتمويل

يحتاج الحصول على تمويل نقدي ميسر من شركة إمكان للتمويل الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي إلى توفير بعض الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان حيث لا يمنح أي تمويل في المملكة الإ بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي شروط تمويل إمكان الميسر:

التمويل يحتاج توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي تطلب توفير تقرير سمه السعودي ويجب عدم تعثر العميل المتقدم للموافقة على طلب التمويل الميسر.

كذلك التمويل يطلب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه على الأقل للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

أقصى عمر للتقديم على تمويل إمكان الراجحي حتى 60 سنه فقط لا غير.

مميزات الحصول على برنامج تمويل إمكان الراجحي بالمملكة