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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل جميع الفئات في الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من أجل الحصول على المعاش الشهري المخصص لبعض الفئات المعينة والذين هم تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتحديدها مسبقًا والذين هم في أشد الحاجة لمبلغ الدعم من الضمان الاجتماعي، حيث قد أوضحت أنه يمكن للمستفيدين الحاليين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لحصولهم على المساعدة المقدمة من البرنامج.
شروط الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية
وبينت وزارة الموارد البشرية شروطها من أجل قبلو المستفيدين بها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد سواء كان للأفراد العاطلين عن العمل أو الأشخاص المتقاعدين وهي:
- صاحب الطلب والمقدم على الدعم يملك الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك الشرط المرأة المطلقة أو الأرملة من زوج سعودي.
- تنطبق به جميع معايير الدعم المحددة من وزارة التنمية الاجتماعية.
- التواجد بصورة دائمة داخل السعودية وعلى أرضها.
- تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة من أجل مراجعتها والتأكد منها قبل توفير الدعم.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
أما من تنطبق بهم المعايير والشروط السابقة يتم الانتقال بخطوة التسجيل في النظام الجديد كالآتي:
- من منصة الدعم والحماية التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية يقوم المواطنين النقر على تسجيل جديد.
- حيث يتم توجيهه بعد ذلك إلى صفحة التسجيل في الجديد في النظام المطور من الضمان الاجتماعي.
- ويقوم المواطن في الخطوة التالية بكتابة البيانات الشخصية في أماكنها المطلوبة على أن تكون صحيحة تمامًا.
- وخاصةً كتابة رقم الجوال ورقم الهوية بطريقة صحيحة لسهولة الوصول إلى المواطن.
- ويتم كتابة كلمة السر ونقل رمز التحقق يقوم بالنقر على مربع موافق لكافة الأحكام والشروط وبعدها التسجيل.
- بعد ذلك يرسل رمز رقمي على الجوال على المواطن أن يقوم بنقل هذا النص في حقل رمز التحقق الجديد.
- والآن بعد قراءة البيانات المسجلة مرة أخرى ومراجعتها يتم النقر على تعهد.
- ومن ثم تسجيل الدخول بالبيانات المسجلة مسبقًا في البرنامج واختيار خدمات معاش الضمان الاجتماعي ومعرفة المكان الأقرب إليك من حيث التقديم التوجه إليه.
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