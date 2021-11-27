نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd شروط تقديم منصة الدعم والحماية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديدة للتقديم على الضمان الاجتماعي السعودي الجديد 1443 أو التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، وذلك للاستفادة من مبالغ الدعم الشهرية التي سيتم صرفها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ضمن معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث أوضحت الوزارة أنه قد تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الدخول إلى منصة الدعم الجديدة، وقد تم نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان sbis.hrsd الجديدة، كما أعلنت عن شروط الاستحقاق أو شروط التقديم على الضمان وفق الآلية الجديدة، وأوضحت الحالات التي يتوقف صرف معاش الضمان بها للرد على سؤال متى يتوقف صرف المعاش وحالاته، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ورابط وطريقة التسجيل في الضمان المطور 1443.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي السعودي لكي يلبي كافة الاحتياجات الأساسية لجميع المستحقين والمستحقات، وأتاحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو منصة الضمان المطور الجديدة لاستقبال طلبات التسجيل في المعاش الضماني للاستفادة من مبالغ الدعم المقدمة من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن النظام المطور للضمان الاجتماعي الجديد من شأنه أن يشمل فئات أكثر من النظام السابق، وقد اتضح ذلك جلياً من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور المعلن عنها، فلم يعد النظام ينظر إلى سن المتقدم كما كان بالسابق، ولكنه يعتد بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين والمتقدمات.

كما أورد نظام الضمان الاجتماعي المطور بعض الاستثناءات على شرط الجنسية، حيث هناك بعض الحالات التي يستطيع الفرد غير السعودي من التقديم على المعاش الضماني، كما لا يؤثر الحصول على دعم من جهة أخرى على دعم الضمان الاجتماعي، حيث أكد حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن دعم ريف لا يؤثر على استحقاق الضمان.

وتتيح منصة الدعم أمام الجميع إمكانية التقديم على برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور للحصول على المعاش، ويجب العلم أن دخل الأسرة كاملاً سوف يدخل ضمن احتساب المعاش، وسيتحدد الاستحقاق للأسرة بناءً على ذلك، ويمكنكم التسجيل في الضمان من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في الضمان المطور “منصة الدعم” (sbis.hrsd.gov.sa) الرسمي.

رابط تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443

من خلال الرابط الرسمي المرفق عالية، يمكنكم تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في الضمان الجديد المطور 1443، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على أنه سيستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي القديم على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام المطور لمدة زمنية لا تزيد عن عامين.

وسوف تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد على المستفيدين المسجلين وقت نفاذه واستقبال طلبات التسجيل في ضمان الاجتماعي بصورة تدريجية، ولكن يشترط لتسجيلهم في الضمان الجديد توافر شروط الاستحقاق والأهلية، حيث سيتم دراسة الحالات للوقوف على مدى استحقاق المتقدمين من عدمه.

ويجب العلم أن النظام المطور للضمان السعودي ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، حيث يتم التقديم من جانب عائل الأسرة، ويتم إضافة أفراد الأسرة كتابعين له، وفي حال سكن المطلقة أو الأرملة مع أفراد أسرتها، فيتم تسجيلها كتابع للعائل، ويمكن أن تسجل في الضمان كفرد مستقل في حال أثبتت استقلاليتها.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد المرفق، ثم النقر على خيار “تسجيل جديد”، وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل كمستخدم جديد، وهذه البيانات هي رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكلمة المرور، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم النقر على تسجيل، وسيتم إرسال رمز توثيق رقم الجوال للتحقق من منه، قم بكتابة رمز التفعيل أو كلمة المرور المؤقتة المرسلة لتفعيل رقم الجوال، ثم النقر على زر توثيق، ثم قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها، والنقر على تسجيل الدخول، أو تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اتباع طريقة تقديم الضمان المطور الموضحة بالفيديو التالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وتم إنشاء منصة خاصة للضمان الاجتماعي الجديد يمكنكم دخولها من خلال اتباع رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd1443، وذلك من أجل استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور من خلالها.

كما أوضحت شروط التسجيل في الضمان الجديد للحصول على المبالغ المالية المقدمة كمعاش ضماني، وقد تمثلت شروط الاستحقاق المعلنة في أن يكون المتقدم بطلب تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور مواطن/مواطنة سعودي/ة الجنسية ومقيماً إقامة دائمة في المملكة، حيث يعد شرط الإقامة الدائمة في المملكة شرطاً أساسياً للحصول على المعاش الضماني، وقد تم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية، وهذه الفئات المستثناة كالتالي:

زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة بالمملكة.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

ومن يرغب في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع طريقة التسجيل في الضمان المطور الموضحة بالفيديو المرفق، كما يمكنكم الحصول على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد الرسمي من خلال المقال عبر ثقفني.