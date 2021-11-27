نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعرف الآن.. شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين sbis.hrsd شروط الاستحقاق والتسجيل في منصة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، هناك عدد من شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، قد أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حتى يكون الموظف يستحق الحصول والاستفادة من معاش الضمان لا بد أن تتوافر فيه ذه الشروط المعلنة، وقد أجريت العديد من التعديلات والضوابط الخاصة بالمستحقين لمعاش الضمان، حيث تقوم الوزارة في النظام الجديد المطور بتقديم الدعم للأسر الأشد احتياجا، كما بيت الفئات التي لديها الحق في الاستفادة من معاشات الضمان، وأكدت الوزارة بأنها ستعمل على مراجعة كافة الطلبات الجديدة كما ستراجع أيضا توافق شروط الأهلية والاستحقاق في المستفيدين السابقين، وننشر لكم عبر ثقفني، الشروط المطلوبة من أجل تسجيل وتقديم الموظفين في الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

نتعرف معكم على شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443، وذلك بحسب القرارات الجديد التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، وسارع الكثير من الموظفين والمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية للبحث عن الشروط الجديد، وذلك بعد أن إعلان الوزارة عن تفعيل العمل بنظام الضمان الاحتماعي المطور، ويحصل الموظفون في حالة تطابقهم للشروط والحد الأدنى من الراتب على معاش شهري يتم إيداعه في حساباتهم البنكية، وتهدف الوزارة من إطلاق النظام الجديد إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتستهدف الوزارة عدد من فئات المجتمع، حيث يحصل الموظفين المتقاعدين على معاش من الضمان بالإضافة إلى المطلقات والعاطلين عن العمل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1443

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، بأن الموظفين الذين لديهم وظائف ويعملون بها يستطيعوت الاستفادن من المعاش الشهري الذي يمنحه الضمان الاجتماعي المطور لهم، حيث تتم آلية احتساب المعاش في النظام المطور، وذلك عن طريق معرفة دخل الأسرة الكلي، حيث يجب أن يكون أقل من الحد المانع لذلك، وتتشابه شروط الاستفادة من معاش الضمان للموظفين من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كافة المواطنين المستفيدين في جميع أنحاء المملكة.

يشترط على الموظف أن يكون سعودي الجنسية. يجب على الموظف أن يكون مقيما في الأراضي السعودية بشكل دائم. يستثني من شروط الجنسية، النساء الأجنبية التي زوجها سعودي الجنسية، النساء الأرامل والمطلقات الأجنبيات التي لديهم أولاد سعوديين، كما يستثني أيضا الأبناء للمرأة الأرملة والمطلقة من زوج أجنبي. يجب امتلاك بطاقة التنقل لكل من الأيتام، الأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة. يشترط أن يكون اجمالي دخل الموظف أقل من الحد المانع لذلك. يشترط أن لا يمتلك الموظف عقارات أو سجل تجاري. أهمية أن يكون الموظفا ملتزما لأبنائه بمتطلبات الصحة والتعليم. يمنع أن يكون الموظف في دور الإيواء أو السجون.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للموظفين 1443

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور. ثانيا، قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر. ثالثا، الآن قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق. رابعا، أدخل جميع المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة. خامسا، كتابة كود التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول، بعد ذلك النقر على الموافقة على الشروط والتعهد. سادسا، قم برفع الأوراق المطلوبة ثم النقر على أيقونة إرسال.

يستحق المستقل أو الأسرة المعاش في حال كان الدخل المحتسب أقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوي للدخل الشهري بعد خصم خمسين بالمائة من قيمة الدخل المكتسب، الدخل المحتسب = (الدخل الشهري – 50 %من الدخل المكتسب)، يضاف الدخل المحتسب لكل فرد من أفراد الأسرة إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة.

يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهريا بناء على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب المعاش، ويمشل ذلك الدخل المكتسب والدخل الغير مكتسب.