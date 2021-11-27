تقديم قوات الأمن الخاصة 1443|| رابط التسجيل في وظائف قوات الأمن عبر ابشر للتوظيف

تقديم قوات الأمن الخاصة 1443، أعلنت القوات الخاصة في المملكة العربية السعودية عن عدد من الوظائف الشاغرة بها سواء المهنية أو الأمنية برتبة جندي للعمل في إدارة ووحدات قوات الأمن، وهذا من خلال الصفحة الرسمية لها عبر موقع تويتر، ويمكن التقديم فيها لكل حاملي الشهادات الثانوية أو الصناعية والكفاءة المتوسطة، ونوافيكم في هذا المقال رابط التسجيل في وظائف قوات الأمن والشروط الخاصة به.

تقديم قوات الأمن الخاصة 1443

الآن أصبح بإمكان الجميع في المملكة العربية السعودية التقديم في قوات الأمن الخاصة 1443، حيث وفرت قوات الأمن الخاصة بعض الوظائف في الإدارات الخاصة بها في الكثير من التخصصات المختلفة ، وتختص بها حاملي شهادات الثانوية العامة وشهادات الكفاءة المتوسطة، للتخصصات المختلفة فني موسيقى، سباك، لحام، حداد، دهان، نجار، سمكري سيارات، بناء، دهان سيارات، حلاق، خياط، عامل نظافة وسائل بوليسية K9، على أن يبدأ التسجيل في الوظائف اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/4/1443 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حتى يوم الخميس 27/4/1443 الساعة العاشرة صباحاً.

رابط التسجيل في وظائف قوات الأمن الخاصة 1443

كشفت القوات الأمن الخاصة في المملكة العربية السعودية عن سهولة التقديم في الوظائف الشاغرة التي توفرها للكثيرون، حيث سيتم التقديم من خلال ابشر للتوظيف، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:

الدخول على موقع ابشر للتوظيف.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

اختيار وظيفة جندي في قوات الأمن الخاصة.

الاطلاع على كافة الشروط والأحكام المذكورة والموافقة عليها.

كتابة البيانات المطلوبة “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تحديد الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، رقم الوظيفة”.

الضغط على كلمة موافق.

التأكد من صحة البيانات المذكورة.

الضغط على كلمة التالي، ثم نضغط على تأكيد الطلب.

شروط الالتحاق بالوظائف المتاحة من قوات الأمن الخاصة