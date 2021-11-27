شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور وآلية احتساب المعاش في النظام الجديد

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عمر شويل - جدة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الذي أعلنت عن تفعيله وزارة الموارد البشرية، وحددت مواعيد استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، كما أشارت إلى الفئات التي بإمكانها التسجيل طالما استوفى المعايير وضوابط الاستحقاق، ولعل الهدف من ذلك هو دعم الكثير من الأسر الفقيرة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي من خلال رفع الحالة المعيشية للمواطنين، وبالتالي تحول الأسر من الاحتياج إلى الاستقلال المادي من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل للحالات القادرة منها، فضلًا عن تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يقيم الشخص الراغب في التقديم بالمملكة.

يقوم المتقدم بتوفير كافة المستندات المعنية بالخدمات الصحية والتعليمية، ويلتزم المتقدم بالبرامج التدريبية والتوظيفية في حالة إذا كان من القادرين.

يجب ألا يكون المتقدم من سكان مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

يشترط ألا يملك المتقدم أصول بقيمة مرتفعة لذلك.

يجب أن لا يزيد دخل الأسرة أو الفرد عن حد المعاش الأدنى الذي تحتسبه الجهات المختصة ويقدر ب 1100 ريال لرب الأسرة، و 550 ريال للفرد الواحد.

تجدر الإشارة إلى الفئات المستثناة من شرط الجنسية؛ وهم المطلقات والأرامل من سبق لهم الزواج من سعودي ولهم أبناء يحملون الجنسية السعودية، والأشخاص المصابين بالإعاقة، والأرامل التي تعول الأيتام بشرط أن يكون لديهم بطاقة تنقل سارية، فضلًا عن زوجة المواطن السعودي، وأرملة ومطلقة السعودي التي تعول أبناءها.

آلية احتساب معاش الضمان الاجتماعي

أقرت الموارد البشرية الآلية التي يتم من خلالها احتساب المعاش الضماني للمستوفين شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، وهي عن طريق جمع مقدار الدخل الشهري لكافة الأفراد داخل الأسرة، ثم تقوم الجهات المختصة بخصم 50% من إجمالي الدخل الشهري، بعد ذلك يتم إضافتها للمجموع الكامل للدخل الغير المكتسب من الدعم الحكومي، ما عدا الدعم الخاص بالبرامج المساندة، ودعم الأشخاص المعاقين طبقًا لما نصت عليه قوانين الضمان الاجتماعي الجديد، وبالنهاية يتم مقارنة المجموع الكامل للدخل المحتسب، عن طريق حساب الحد الأدنى للمعاش طبقًا لنظام الاستحقاق الشهري المقرر لكل فرد بالأسرة، ويقدر ب 1100 ريال لرب الأسرة، و 550 ريال للفرد الواحد بالأسرة.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديد موعد محدد من قبل الوزارة لصرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك للفئات المستوفية شروط الاستحقاق، حيث:

بدأ التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 20 نوفمبر 2021.

يستمر باب التسجيل مفتوح حتى 23 يوليو 2022.

تبدأ الوزارة تدريجًا في نقل المستحقين بعد التأكد من تطابق المعايير والشروط .

يتم تبليغ المتقدم بقرار الموافق على الاستحقاق المعاش الضماني في موعد أقصاه 20 يوم من تاريخ التقديم.

يبدأ المتقدم الذي تمت الموافقة عليه على معاش الضمان الاجتماعي في الشهر التالي للموافقة.

سيتم دراسة طلبات المتقدمين خلال شهر ديسمبر 2021.

يبدأ المقبولين المستوفين شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور في صرف المعاش في شهر يناير 2022.