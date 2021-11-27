نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قسط بعد شهرين 30000 ريال بلا كفيل وبالتقسيط الميسر في المقال التالي
تمويلك الآن بدون كفيل وبدون أجور وكالة وأيضاً تستطيع تأجيل أول قسط لمدة شهرين كل ذلك وهناك مزايا أخرى يحصل عليها العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر للتمويل فتعد شركة اليسر للتمويل بالسعودية إحدى أهم الشركات المعتمدة والتى تقدم حلول تمويلية تناسب متطلبات العملاء المختلفة وأيضاً تكون هذه الحلول التمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
أول قسط بعد شهرين مع التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر
توفر شركة اليسر للتمويل حلول تمويلية تنافسية تتميز بهامش ربح تنافسي وأيضاً بفترات سداد ميسرة ومرنة ومن خلال مقال اليوم نعرض لكم عزيزي القارئ تمويل شخصي سريع ربما يصل قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بالآتي
- تمويل شخصي سريع يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز تمويل شركة اليسر السريع بأنه لا يشترط وجود كفيل.
- التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر متاح لكل شرائح العملاء سواء السعوديين أو المقيمين.
- أيضاً يتميز القرض الشخصي من شركة اليسر بأن يوفر فترة سداد مرنة تصل إلى 36 شهر.
- القرض الشخصي أيضاً من اليسر لا يشترط جهة عمل معتمدة.
- كذلك التمويل من اليسر متاح للعملاء سواء السعوديين أو المقيمين.
شروط التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر
التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر متاح لشريحة كبيرة من العملاء سواء السعوديين أو غير السعوديين ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها وهي
- يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم أيضاً سواء السعودي أو المقيم عمره لا يتجاوز 60 عام كحد أقصى.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- كذلك لابد أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن ثلاثة أشهر وقت طلب التمويل.
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل
على العملاء الراغبين في الحصول على قرض شركة اليسر توفير عدد من المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة على التمويل وتتمثل تلك المستندات في الآتي
- الهوية الوطنية وتكون غير منتهية للسعودي.
- أيضاً الهوية الوطنية للعميل المقيم.
- حساب بنكي لمدة 3 أشهر.
- العنوان الوطني.
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