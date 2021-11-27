بخطوات سهلة.. كيفية الحصول على شهر مجاني من خدمة جوي تي في عبر stc

بخطواتٍ سهلة يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، الاشتراك في جوي تي في عبر stc والاستفادة من العرض الذي توفره الشركة، وهو الاستمتاع بالمشاهدة لمدة شهر مجانًا، لأفضل الأفلام، والمسلسلات، والأفلام الوثائقية، وبرامج الأطفال، عبر مجموعة من أفضل الشركاء المحليين والعالميين، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة أعمال حصرية وأصلية، وعدد كبير من أفضل القنوات التلفزيونية المباشرة المحلية والعالمية بما فيها المفتوحة والمشفرة.

طريقة الاشتراك في جوي تي في عبر stc

ويُمكن الاشتراك في جوي تي في عبر stc من خلال اتباع عددٍ من الخطوات للاستمتاع بمشاهدة المواد الحصرية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني jawwy.tv.

النقر على زر الاشتراك الآن.

تسجيل رقم الهاتف الجوال.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

قيمة الاشتراك في Jawwy TV عبر اتصالات السعودية

وتتحدد قيمة الاشتراك في Jawwy TV عبر اتصالات السعودية من خلال الباقة التي يختارها العميل للاشتراك فيها، وهي كالتالي:

باقة بريميوم، وقيمة الاشتراك فيها 60 ريالا سعوديا.

والباقة الأساسية، بقيمة 25 ريالا سعوديا.

أما باقة لايت، فهي بقيمة 11.5 ريال سعودي

كيفية التواصل مع ممثلي خدمة عملاء جوّي TV

وفي حالة حاجة العميل للتعرف إلى العروض المتاحة في جوي تي في، والسؤال عن الأسعار أو كيفية الاشتراك أو إلغاء الخدمات، فإنه من الممكن التواصل من خلال الآتي:

يمكنك التواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق خدمة الدردشة على الموقع الإلكتروني jawwy.tv.

أو إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني إلى [email protected]

وفي حال كان عندك أي استفسارات بخصوص خدمة جوال جوي ياليت تتواصل معنا عن طريق صفحة المساعدة.

خطوات إلغاء خدمة جوّي TV عبر إس تي سي

ومن الممكن إلغاء خدمة جوّي TV عبر شركة إس تي سي السعودية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: