نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معاش التقاعد لأفراد العائلة والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أهم الأمور التي يبحث عنها كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص ، وذلك لما يقدمه نظام التأمينات من فوائد تأمينية حقيقية للمشتركين من حيث الحوادث والراتب الشهري للتقاعد ، وما يعود علي أهل المشترك المتوفي ، أو الورثة ، أو المعالين للمشترك ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي الأشخاص المشمولين تحت إعالة المشترك بهيئة التأمينات الاجتماعية ، ووضع نصيب فرد العائلة المستبعد من المعاش ، ووضع من لم يدرج في المعالين قبل وفاة المشترك ، كذلك نتعرف علي المعنيون بصرف المعاش ، والمستندات اللازمة لصرف المعاش للوكيل أو الوصي ، ووضع القاصر أو ناقص الأهلية من صرف المعاش ، وكذلك أوضاع الأبناء وأبناء الأبناء ، والأخوة والأرامل والأخ العاجز والأخت ، من خلال فقرات مقالنا التالية ، وكافة أوضاع الأقارب و شروط صرف معاش التقاعد لأفراد العائلة والمستندات المطلوبة ، كما يمكنكم الإطلاع علي المستندات اللازمة لتقديم طلب التقاعد وصرف المعاش التقاعدي لبلوغ سن الستين ومعرفة أهم الأسئلة المتعلقة بالمعاشات و التقاعد من خلال موقعنا ثقفني.

صرف معاش التقاعد لأفراد العائلة والمستندات المطلوبة

يجب علي أفراد عائلة المشترك في التأمينات الاجتماعية بالمملكة ، والمستحقين توفير بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك كالآتي :

شهادة وفاة المشترك أو مستند رسمي يثبت تاريخ وفاة المشترك ويكون مقبول لدي الهيئة. النموذج الخاص بعمليات التعويضات من خلال صفحة النماذج في موقع التأمينات الاجتماعية. إثبات حصر للمستفيدين وأعمارهم بوثيقة رسمية. و إثبات إعالة مشترك لصاحب طلب الصرف ، وهذا الشرط لا يجب علي الأرامل والأبناء والبنات. عقود زواج الأرامل أو الأرمل من المشتركين أو ما يثبت ذلك بوثيقة رسمية. ما يثبت التحاق المعالين بالدراسة أياً كانوا أبناء أو أبناء أخوه أو أخوه لمن جاوز منهم سن 21 عام ، ويجدد حتي انتهاء الدراسة أو بلوغ سن 26 أيهما أقرب لكل منهم. أفاده طبية بحالة العجز للمعالين أو المستفيدين ، بما يمنعهم من كسب الرزق ، وذلك للعرض علي اللجنة الطبية المختصة. تقرير بأن سن الأرمل أو الوالد قد جاوز الـ 60 عام أو أكثر وليس لديه عمل ، أو تقرير طبي عن العجز إن كان دون سن الستين عام للعرض علي اللجنة الطبية المختصة بذلك. بيان برقم الحساب البنكي للمستفيد الذي يتم تحويل المعاش إليه. كافة الإثباتات الشخصية للمستفيدين من واقع الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة. يلزم كافة أفراد العائلة بتقديم إقرار سنوي خلال المواعيد المنصوصة للورثة غير السعوديين.

والصفحة الرسمية لموقع هيئة التأمينات توضح المستندات المطلوبة لصرف المعاش لأفراد العائلة ، وكذلك صرف تعويضات التأمينات.

من هم أفراد العائلة والمستندات المطلوبة وما شروط استحقاقهم لصرف معاش التقاعد؟

يعرف أفراد الأسرة أو عائلة المشترك ، وتوضح شروط استحقاقهم للمعاش كالآتي :

الأرملة أو الأرامل للمشترك المتوفى ممن كن علي زمته وقت وفاته ، وكذلك المطلقة رجعياً إن توفي المشترك وقت عدة هذا الطلاق. الأرمل لمشتركة متوفاة وكانا علي قران وقت وفاتها ، إن كان عاجزاً عن الكسب حتي يزول العجز ، أو كان سنه فوق الـ 60 ولا يعمل. الأبناء الذكور تحت سن 21 عام حتي يبلغوا السن ، أو حتي 26 عام لمن لم يكمل دراسته ، أو كانوا عاجزين بمرض مزمن أو عاهة. البنات أياً كان عمرهن ، حتي تاريخ الزواج. الأب والأم للمشترك المتوفي ، إن كانا معالين منه أو منها حتي تاريخ الوفاة ، شرط أن يكون الأب عاجز عن الكسب أو تجاوز الستين وقت وفاة المشترك ولا يعمل. الأحفاد من الابن المتوفى في حياة مشترك ، ومضمنين تحت إعالة مشترك حتي تاريخ وفاته ، ويسري عليهم شروط الأبناء والبنات السابقة. إخوة وأخوات ” شقيقات وغير شقيقات ” للمشترك المتوفي ، المشمولين تحت إعالته حتي تاريخ وفاته ، بذات شروط الأبناء والبنات. الجد والجدة للمشترك المتوفى من جهة الأب أو الأم ، ممن هم تحت إعالة مشترك حتي تاريخ وفاته بذات شروط الأب والأم.

ويتم إثبات جميع حالات العجز المنصوص عليها بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم لها الطلب.

ما هي حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك للمعاش ؟

يستحق الفرد من عائلة المشترك المتوفى المعاش إذا انطبقت الشروط المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المتوفى التالية :

في حال وفاة مشترك خاضع لنظام التأمينات وكان قد ترك العمل وله رصيد 120 شهر اشتراك أو 60 شهر علي الأقل مع إضافة المدة الاعتبارية لها لإتمام الـ 120 شهر.

وفي حال وفاة صاحب المعاش الخاص بالتقاعد أو العجز أو العائدة.

عند وفاة مشترك بسبب إصابة أثناء العمل – أو كان متوفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم.

وعند وفاة مشترك وهو علي رأس العمل الخاضع للتأمينات ولديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 شهور متصلة أو 6 متقطعة.

تعريف الشخص تحت إعالة مشترك التأمينات

يقع الشخص تحت إعالة المشترك إذا :

كان يعتمد فيما يخص أمر من أمور حياته المعيشية علي إعانة صاحب الاشتراك المالية له.

تنتهي الإعالة في عندما يحصل الشخص علي دخل مادي يعادل المبلغ المقدم له من صاحب الاشتراك أو يفوقه.

لا ينطبق البند السابق علي أرملة المشترك ، حيث تجمع بين بين الدخل الخاص بها ونصيبها من المعاش دون تحديد.

يكون حدود المعاش للجمع في حال الورثة ما دون الأرملة 3000 ريال.

يشترط تسجيل إقرار إثبات الإعالة للحصول علي المعاش.

ويتم تقسيم نصاب الفرد الذي يستبعد علي باقي الأفراد المستحقين ، إن خرج من الاستحقاق لأي سبب.

تعريف المستفيدين من صرف معاش التقاعد لأفراد العائلة

يتم توزيع مستحقات المعاش لأفراد عائلة صاحب الاشتراك المتوفى أو صاحب المعاش المتوفي أو معاليه التالي ذكرهم :

عند بلوغ المستحق سن الثامنة عشر.

لكل مستحق قاصر أو ناقص الأهلية ، يتم الصرف للوصي بموجب الصك الشرعي الدال صراحة علي صلاحية استلام الوصي للمعاش.

يصرف النصاب الخاص بالقاصر أو ناقص الأهلية لمن يقيم معهم مثل ” الأب – الجد الصحيح – الأم – أرشد أخوته “.

وضع المستحقين المدرجين بعد وفاة المشترك

إن لم يتم وضع اسم أحد المستحقين ضمن القائمة وقت وفاة المشترك لعدم توافر الشروط ، ثم توافرت يكون الوضع كالتالي :

الأصل في الاستحقاق توافر كافة الشروط لدي المستفيد وقت وفاة المشترك أو صاحب المعاش.

تراعي الهيئة ظروف أفراد العائلة ، إن تم توفير ما يثبت إعالة المستفيد في وقت سابق قبل الوفاة.

بعد وجود ما يثبت الإعالة وتتطابق الشروط يبدأ تخصيص حصة للمستفيد بدون أي أثر رجعي.

يتم الصرف عند وجود فائض من مبلغ المعاش دون المساس بحقوق المستفيدين الحاليين من نصاب المعاش.

مستندات صرف المعاش للوكيل أو الوصي أو القيم

المستندات المطلوبة لصرف المعاش لأفراد ، في حال كان طالب صرف المعاش وكيل أو وصي أو قيم علي المستحق ، يتم تقديم الوثائق التالية :

إرفاق توكيل رسمي بالصرف صادر عن الجهة المختصة.

يقتصر التوكيل علي النساء المستحقات للمعاش ، و ذلك وفق الوكالة الشرعية الصادرة عن الجهات المختصة.

ويقتصر كذلك خارج المملكة علي المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.

يجب تجديد التوكيل كل ثلاث سنوات.

في وضع الوصي أو القيم ، فيجب تسجيل قرار المحكمة الذي عين بموجبه وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن الغائب حسب الوضع.

يستوجب توفير حساب بنكي للشخص الوكيل أو الوصي أو القيم الذي يتم التحويل له.

أما في حال كان المستحق قاصراً وله بطاقة هوية وطنية ، يتم الصرف علي حاسبه البنكي أو يتم صرف للوصي أو القيم مع احضار توكيل رمسي ينص علي صلاحية الصرف للوكيل ، ويراعي تجديده كل ثلاث سنوات.

ماهي المستندات المطلوبة لصرف المعاش للمشترك؟

يقوم مشترك التأمينات بتقدم مجموعة من المستندات للحصول علي معاش التأمينات كالآتي :

نموذج عمليات تعويض في الحالات ” العجز غير المهني – التقاعد – تعويض الدفعة الواحدة ” ، ويحصل عليه من صفحة النماذج بموقع الهيئة. صورة ضوئية من الهوية الوطنية ، وكذلك صورة ضوئية من بطاقة العائلة إن كان لديه معالين. تقديم تعهد عدم عوده للعمل في ظرف التقاعد المبكر. بيان رقم حساب بنكي معتمد للشخص الذي يصرف له. صورة الوكالة ، إن كان الصرف للوكيل ، ولم يمض عليها ثلاث سنوات. يلتزم كذلك المشترك بتقديم نموذج الإقرار السنوي في المواعيد المحددة من قبل الهيئة لذلك.

وضع النساء ” أرملة – ابنه – أخت – حفيده للابن ” من المعاش في حال الطلاق أو أصبحت أرمله

إن كانت أي من السالف ذكرهن مستحقة ، ثم انقطع معاشها بسبب الزواج ، ثم حدث ترمل أو طلاق لها ،

يتم إعادة نصيبها بقيمته السالف صرفها ، شرط ألا يكون قد تم تقسيمه علي باقي المستحقين.

أما إن كان نصيبها قد تم توزيعه كله أو بعضه ، يتم التوزيع علي كافة المستحقين مرة أخري.

ويسري ذلك في حالتي الترمل أو الطلاق للنساء المذكورات.

وبالنسبة لوضع ” الابن – الحفيد للابن – الأخ العاجز ” الموقوف نصيبه لزوال العجز ثم عاودته حالة العجز ، فيتم إعادة نصيبه المقطوع إن لم يكن تم توزيعه ، وإن تم توزيعه يعاد التوزيع علي المستحقين الفعليين وقتها وهو من ضمنهم.

ما هو وضع الأرملة الحامل عند وفاة زوجها المشترك أو صاحب المعاش ؟

إذا كانت الأرملة لصاحب الاشتراك المتوفى حامل وقت وفاته ، فيتم حجز نصيب الحمل من المعاش حتي تتم الولادة مع مراعاة الآتي :

عند ولادة لجنين واحد حي ، يتم صرف مستحقاته المحجوزة.

إن كان المواليد أكثر من واحد ، يتم صرف متراكم المحجوزات عليهم بالتساوي ، ويتم التوزيع علي كافة المستحقين من بداية الشهر الجديد بعد الولادة.

وإن كان المبلغ المحجوز عبارة عن دفعة تعويضية واحدة ، تقسم بالتساوي بين المواليد.

أما إن ولد الجنين ميتاً لا قدر الله ، يعاد توزيع أنصب المستحقين المتوافر لديهم الشروط مرة أخري بالتساوي.

وينصح غير المشتركين الاطلاع علي شروط الاشتراك الاختياري والمستندات المطلوبة وخدمة تعديل شريحة التأمينات ، والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على المساعدة المقطوعة من موقع التأمينات بالمملكة ، ومن خلال الفيديو التالي يمكنكم التعرف علي طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور :