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عمر شويل - جدة الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية مع توضيح رابط التسجيل وشروط التقديم ، يأتي نظام الضمان المطور ضمن جهود المملكة العربية السعودية الدائمة نحو توفير حياة معيشية كريمة لمواطنيها، ويستهدف هذا النظام جميع الأسر و الأفراد المحدودة ومنعدمة الدخل لتقديم الدعم المادي لهم، كما أن هذا النظام يقوم بتوفير العديد من خدمات البحث عن عمل والتدريب والتأهيل للدخول إلى سوق العمل وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ( هدف ) والجهات المختصة ذات الصلة، مما يؤدي إلى تغير أسلوب حياة هذه الفئة والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج.

شروط التقديم على نظام الضمان الإجتماعي المطور 1443ه‍

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية وان يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، ويستثنى من شرط الجنسية هذه الفئات:

1. زوجة أو أرملة أو مطلقة السعودي ويكون لديها أبناء بشرط أن تقيم بشكل دائم داخل المملكة مع توافر إقامة سارية المفعول معها.

2. ابناء المطلقة أو الأرملة المتزوجة من غير سعودي على أن يتم إثبات الزواج بمستند رسمي، وأن يقيم الأبناء بشكل دائم داخل المملكة والإقامة تكون سارية المفعول.

3. ذوي الإعاقة والأيتام و الأرامل الحاملين لبطاقات التنقل سارية المفعول.

يجب أن لايزيد دخل الأسرة أو الفرد المتقدم للحصول على الضمان الإجتماعي المطور عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الإجتماعي المحتسب.

عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الإجتماعي المحتسب. استيفاء المتقدم لجميع المتطلبات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتحديدها والخاصة بالتعليم والصحة وخطط التوظيف.

أن لا يمتلك المتقدم أى أملاك ذات قيمة عالية.

آلية احتساب المعاش بنظام الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن آلية احتساب المعاش بنظام الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية كالآتي:

رابط التقديم على نظام الضمان الإجتماعي المطور

يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية الإجتماعية للتسجيل في نظام الضمان الإجتماعي المطور.

أهم أهداف نظام الضمان الإجتماعي المطور