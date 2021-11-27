عروض تقسيط السيارات المستعملة 1443 من البنك الأهلي

عروض تقسيط السيارات المستعملة من الخيارات المتنوعة المتوفرة لدى البنوك في المملكة العربية السعودية، ومن خلال شركات تقسيط سيارات مستعملة أيضًا، وقد اشتهر البنك الأهلي السعودي بتقديم مجموعة من العروض من أجل تقسيط السيارات وتأهيل العملاء للحصول على سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط بشروط متعددة وأحكام أيضًا ويمكن معرفة عروض سيارات بالتقسيط بدون مقدم أو بمقدم من خلال موقع البنك الإلكتروني وسوف نطرح عليكم أنظمة تقسيط السيارات من البنك الأهلي.

عروض تقسيط السيارات المستعملة

يحتاج العديد من الأفراد من داخل المملكة إلى تقسيط السيارات المستعملة بصورة سريعة وإجراءات مبسطة ولذا فإن البنك الأهلي السعودي يوفر لهم تلك الخدمة ضمن أهم الخدمات المتوفرة من البنك وذلك في حالة توافر الشروط التالية:

تحصل العميل على مبلغ مالي يقدر ب 2500 ريال سعودي شهريًا في حالة عمله بأي من الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، على أن يكون قام بتحويل راتبه إلى البنك.

يجب أن يمضي العميل مدة شهر كامل بجهة العمل الحكومية، وكذلك ثلاثة أشهر بجهة العمل الخاصة على أن يكون من محولي الراتب إلى البنك الأهلي.

في حالة كان المتقدم من مالكي المؤسسات فيجب أن يكون مضى على تأسيس المؤسسة 6 أشهر وأن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 10 ألاف ريال بالإضافة إلى وصوله سن 25 عام.

يتم تقديم التمويل التأجيري في حالة بلوغ المتقدم سن الثامنة عشر.

في حالة كان العميل محول راتبه إلى بنك أخر فيتم منحه التمويل شريطة تحصله على أربعة ألاف ريال شهريًا ومضى 3 أشهر يجهه عمله، على أن يبدأ عمره من 18 عامًا.

يمكن أيضًا التقديم للتمويل من قبل المتقاعدين على أن يتحصلوا على دخل تقاعدي بقيمة 2500 ريال، وألا يتجاوز المتقاعد عمر 70 عام.

طريقة تقسيط سيارة مستعملة من البنوك

ويمكن اتباع الخطوات التالية من أجل الانضمام إلى برنامج تمويل السيارات: