نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة تقسيط الأوراق وطريقة تقديم طلب في المقال التالي
سيارات هيونداي مستعملة تقسيط اشتركت مجموعة من البنوك السعودية بتقديمها إلى عملائها من خلال التعاون مع الوكلاء المعتمدين في المملكة العربية السعودية، فيمكن الحصول على سيارات هيونداي مستعملة للبيع بالتقسيط من خلال البنك الأهلي السعودي على سبيل المثال وتقديمه من خلال فروعه في المملكة، وذلك ضمن خيارات تقسيط سيارات إسلامي بسعر الكاش والذي يدخل في إطار منتجات التمويل التأجيري لذا سنتعرف على أفضل عروص تقسيط سيارة هيونداي من خلاله وما هي شروط شراء سيارة بالتقسيط أيضًا.
سيارات هيونداي مستعملة تقسيط
من أهم الخدمات التي يوفرها البنك الأهلي السعودي هو إمكانية تقسيط السيارات سواء أكانت سيارات مستعملة أو سيارات جديدة، وينبغي توافر الأوراق التالية للتقسيط:
- يجب إحضار جواب من إحدى المعارض المقبولة من البنك بتفاصيل السيارة من السعر والمميزات والمواصفات.
- إحضار صورة ضوئية من هوية المتقدم كما يجب توفير الأصل ليتم الاطلاع عليه.
- صورة ضوئية من رخصة السياقة الخاصة بالمتقدم مع إحضار الأصل للاطلاع.
- سواء كان المتقدم من العاملين بالجهات العامة أو القطاعات الخاصة فيجب إحضار جواب من جهة العمل بتعريف وظيفته.
- في حالة تحويل الراتب لأحد البنوك الأخرى فيجب إحضار العميل لكشف بنكي مدون به تفاصيل الحساب لمدة الثلاثة أشهر الأخيرة.
- إذا كان العميل متقاعدًا أو من العاملين بالجهات الخاصة يتم إحضار جواب التأمينات الاجتماعية.
رقم مندوب البنك الأهلي للسيارات
تم وضع رقم محدد مجاني من قبل البنك الأهلي يمكن للعملاء من خلاله التعرف على التفاصيل المتعلقة بتقسيط السيارات والحصول على إجابة وافيه عن الشروط وطريقة التقسيط على أن يتم الاتصال على رقم 920000891.
تقسيط سيارات هيونداي تقديم طلب
وعلى من يرغب في تقديم طلب الحصول على سيارات هيونداي مستعملة تقسيط اتباع التالي:
- عليك في البداية التوجه للصفحة الرسمية للبنك الأهلي (alahli.com).
- النقر على أيقونة خدمات الأفراد، واختيار التمويل الإسلامي.
- اختيار التمويل التأجيري، ثم السيارات المستعملة.
- يتوجب النقر على شروط البرنامج، ليقوم الموقع بفتح نافذة تتضمن شروط الاستفادة من البرنامج.
- بعد التعرف على الشروط يتم الضغط على تقدم بطلبك الآن.
- يطلب الموقع منك إدخال بعض البيانات الهامة والتي تضم رقم هويتك وكذلك عنوانك الحالي ويجب تحديد هل أنت من عملاء البنك أم لا.
- بمجرد تدوين البيانات يتم النقر على إرسال ويعمل البنك على معالجة البيانات المرسلة والتواصل مع العميل.
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