خطوات تقديم قوات الامن الخاصة 1443 جندي لحاملي الشهادات المتوسطة والثانوية مع شروط الالتحاق

تقديم قوات الامن الخاصة 1443 جندي، حيث أعلنت قوات الأمن الخاصة في السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن عدد من الوظائف الشاغرة المهنية والأمنية برتبة جندي للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن، ويمكن التقديم بها لكل حاملي الشهادة الثانوية والصناعية والكفاءة المتوسطة، بعد مراجعة الشروط التي تم الإعلان عنها، وسوف نوفر لكم من خلال موقعنا خطوات التقديم على الوظائف الشاغرة فيما يلي.

تقديم قوات الامن الخاصة 1443

وفرت قوات الامن الخاصة في المملكة العربية السعودية عدد من الوظائف في الإدارات الخاصة بها في تخصصات متنوعة، وذلك لجميع حاملي شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادات الثانوية العامة، للتخصصات المختلفة من سباك ونجار وبناء وسمكري سيارات وفني موسيقى ولحام وحداد وحلاق وخياط ودهان سيارات وعامل نظافة، وسوف يبدأ التسجيل في الوظائف في تمام العاشرة صباحاً اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 من ربيع الثاني، حتى يوم الخميس الموافق 27 ربيع الثاني 1443.

شروط تقديم قوات الامن الخاصة

ووضعت قوات الأمن عدد من الشروط التي يلزم توافرها في المتقدمين على وظائف قوات الامن الخاصة 1443، والتي جاءت كما يلي:

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ، كما لا يزيد عمره عن 30 عام. ويشترط حصوله على مؤهل مناسب للوظيفة التي يُقبل للتقديم عليها. كما يجب أن تكون جنسية المتقدم سعودية، ويستثني من أجبرته ظروف عمل والديه للإقامة خارج الأراضي السعودية. بينما يجب أن يتحلى المتقدم بحسن السير والسلوك وطيب السمعة. ويلزم أن يكون المتقدم لائق بدنياً وصحياً. ويجب أن يكون غير مفصول من أحد الجهات العسكرية، أو غير محكوم عليه في أي جريمة سابقاً. ويلزم للمتقدم أن يكون عازب وغير متزوج. كما يشترط اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

خطوات تقديم قوات الامن الخاصة 1443 جندي

كما أوضحت قوات الامن الخاصة في السعودية عن سهولة التقديم على وظيفة جندي للرجال، وذلك ضمن الوظائف الشاغرة التي توفرها للكثير، ويتم التقديم من خلال منصة أبشر بإتباع الخطوات التالية: