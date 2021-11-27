نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج حافز الجديد 1443 موقع حافز وكيفية التسجيل في حافز وشروط التسجيل في المقال التالي
رابط التسجيل في برنامج حافز 1443، من أكثر الروابط بحثاً عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الشباب الباحثين عن فرصة عمل عن تسجيل حافز جديد، حتى يتمكنوا من إيجاد فرصة عمل مناسبة تتيح لهم حياة كريمة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحرص المملكة العربية السعودية باستمرار على تقديم يد العون، للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل حقيقية، فتقدم لهم الدعم المادي والبرامج والدورات التدريبية حتى تؤهلهم لسوق العمل، وحتى يكتسبوا المهارات اللازمة التي تجعلهم منافسين ومطلوبين في سوق العمل، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، سوف نقدم لكم موقع حافز وكيفية التسجيل في حافز، وما هي الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل.
رابط التسجيل في برنامج حافز الجديد
تم تفعيل برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برقم 44، وهو برنامج داعم للشباب الباحث عن عمل ضمن حزمة برامج تقدمها المملكة للشباب، وكما هو معروف وحسب رؤية المملكة في 2030، وتماشياً مع التقدم والتطور المستمر فإن التسجيل في موقع حافز يكون بشكل إلكتروني، عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي نذكرها فيما يلي:
- الخطوة الأولى التسجيل في برنامج طاقات.
- الخطوة الثانية سوف تأتيك رسالة نصية على هاتفك الجوال تحتوي على كلمة المرور الخاصة بك.
- قم بتسجيل الدخول على الموقع.
- ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وقم بتسجيل الحساب الجديد.
- الخطوة الأخيرة قدم على برنامج إعانة البحث عن عمل.
شروط الالتحاق ببرنامج حافز
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- وأن يكون مقيماً إقامة دائمة وبشكل مستمر داخل المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال فترة تقديم الطلب.
- أن يكون قادر على العمل وجاد في البحث عنه.
- لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.
- ألا يكون موظفاً سواء في القطاع العام أو الخاص.
- لا يصرف له معاش تقاعدي.
- ألا يكون ممن يصرف لهم تعويض عن التعطل عن العمل.
- لا يتم صرف معاش له من الضمان الاجتماعي.
- ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي من مراحل التعليم المختلفة.
- لا يكون صاحب نشاط تجاري.
- لا يزيد الدخل الشهري عن الحد الذي يمنع حصوله على الحافز.
- عدم استفادته من قبل من برنامج حافز.
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