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منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa والخاصة بتسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقه منذ وقت قريب، وذلك لتحسين جودة الخدمات التي تقدم لمستفيدي الوزارة من مستحقي رواتب الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، وفق أليات جديدة لقياس الاستحقاق والأهلية، مع استمرار فتح باب التسجيل الجديد والراسة الوافية له، ورفع الحد الأدنى لدخل المستفيدين وتقييد الصرف الشهري ليشمل المستفيدين بشكل أكثر استحقاق، كما تقوم منصة الدعم والحماية بتقديم شروط التسجيل وبيانات الدخل.
منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط الأهلية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات الضمان مع اقتراب انتهاء العام الميلادي الحالي 2021، حيث يتم صرف رواتب الضمان طبقا للعام الميلادي وليس الهجري في اليوم العاشر وحتى الثالث عشر من الشهر الميلادي، وقامت بدعوة المسجلين والمستفيدين من خدمات الوزارة تحت لائحة الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بتحديث البيانات الموجودة على رابط تسجيل الوزارة، وذلك بالدخول والتسجيل على رابط جديد لها، حيث قامت بطرح رابط تحديث بيانات المستفيدين وأيضا رابط تسجيل جديد للراغبين في الاستفادة من خدمات الوزارة.
بيانات التسجيل في الملف الموحد في الضمان الاجتماعي المطور
يقوم المستخدم الراغب في التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي الجديد بمليء البيانات الرئيسية والتي تشمل:
- تسجيل جميع البيانات الشخصية (الاسم – رقم الهوية الوطنية – عنوان السكن – رقم الهاتف النقال – الحالة الاجتماعية).
- يقوم المستخدم بتسجيل بيانات الدخل والتي تشمل جميع الدخل للعائلة، عمل أو نظام حماية اجتماعية آخر مثل الحصول على رواتب حساب المواطن.
- يتم تسجيل بيانات التعليم والشهادات التي حصل عليها وتاريخ الحصول عليها.
- يقوم بتسجيل بيانات العمالة أي يتم ذكر إذا كان يعمل أو عاطل.
- يتم تسجيل بيانات التراخيص والممتلكات.
- ومن الهام تسجيل بيانات التابعين له وتحديث البيانات القديمة، يتم تسجيل حالات الزواج والطلاق والوفاة أيضا لبيان زيادة اعداد الاسرة او نقصهم.
الشروط العامة للحصول على خدمات منصة الدعم والحماية الاجتماعية
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدد من الشروط العامة عبر الرابط الخاص بها بالصفحة الرئيسية hrsd.gov.sa وعدد من الشروط الخاصة الجديدة على الرابط الجديد لتسجيل الضمان الاجتماعي المطور، حيث كانت الشروط العامة:
- يكون الشرط الأول أن يكون المستفيد من الجنسية السعودية ولا يتم قبول الجنسيات الأخرى.
- أن يكون الراغب في الحصول على دعم الوزارة من الفئات المحتاجة للمساعدة من ذوي الدخل المنخفض أو المعدوم، وفئة المطلقات واللاتي ليس لهن معيل من المهجورات.
- لا يجب أن يكون مقيم في أحد دور الرعاية الاجتماعية أو من المسجونين.
- يجب ألا يسافر في خلال الفترة الأخيرة خارج المملكة.
- لا يجب أن يكون مستفيد من رواتب مؤسسات اجتماعية أخرى.
بينما كانت بعض الشروط الخاصة بالنظام الجديد كالآتي:
- يجب تسجيل جميع دخل الأسرة، من راتب من العمل أو راتب من مؤسسات اجتماعية أخرى مثل حساب المواطن.
- يتم الحصول على راتب الضمان للمطلقات بشرط ألا يكن يقمن في سكن الأسرة ويجب أن يكن في مسكن مستقل للحصول على الراتب.
- يمكن الحصول على راتب الضمان للمتزوج من أكثر من امرأة، بوصف كل زيجة بانها اسرة منفصلة.
- يكون المستفيدين من خدمات الوزارة من المعاقين حاصلين على شهادات صحية معتمدة من مراكز صحية حكومية لاستمرار الحصول على الدعم، لبيان الإعاقة دائمة أو مؤقتة.
- يتم رفع راتب الضمان في حال تم وفاة المستفيد أو رفع الإعاقة والتعافي منها لفئة التأهيل الشامل.
خطوات التسجيل الجديد وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرار فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على خدماتها، حيث قامت مؤسسات اجتماعية أخرى بإيقاف التسجيل الجديد فيها مثل حساب المواطن، والذي اقتصر على الأعداد المسجلين بالنظام ولم يتم قبول تسجيلات جديدة فيه، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل الجديد وتحديث بيانات المسجلين من قبل وذلك ابتداء من 20 نوفمبر 2021 ويستمر استقبال التسجيل في الموقع المطور حتى 23 مايو 2022.
تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور 1443
- يتم الدخول مباشرة على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجديد.
- يقوم المستخدم بتحديث البيانات عبر الدخول برقم الهوية والرقم السري في الموقع القديم للوزارة hrsd.gov.sa.
- يقوم المستخدم بالحصول على رمز التحقق على الهاتف النقال له ويتم تحديث البيانات على هذا الأساس.
- يتم تسجيل جميع البيانات الأحدث للمستفيد وحفظ البيانات قبل الخروج.
تسجيل جديد في منصة الدعم والحماية
- يقوم المستخدم بالدخول على رابط منصة الدعم والحماية لنظام الضمان الاجتماعي المطورsbis.hrsd.gov.sa.
- يتم استخدام أيقونة استخدام مستخدم جديد.
- يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.
- يتم اتباع خطوات التسجيل كاملة.
- يقوم بكتابة رمز التحقق الذي يتم استلامه على الهاتف النقال.
- يتم حفظ البيانات قبل الخروج.
الحد المانع لرواتب الضمان والحد الأدنى للرواتب
|عدد أفراد الاسرة
|الراتب الشهري
|الحد المانع لراتب الضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
نظام التعامل مع التسجيل الجديد بموقع الضمان المطور
- يتم استقبال التسجيل على الرابط الجديد للمنظومة الاجتماعية المطورة.
- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة حالات التسجيل الجديد منفردة.
- يتم إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق في شهر ديسمبر 2021.
- يبدا صرف رواتب الضمان للمسجلين الجدد في يناير 2022.
- يقوم الموقع باستقبال تظلمات التسجيل الجديدة الغير مستحقه بعد الإعلان عن الأهلية على أن يتم الرد على التظلمات في خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم.
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