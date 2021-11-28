منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa والخاصة بتسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقه منذ وقت قريب، وذلك لتحسين جودة الخدمات التي تقدم لمستفيدي الوزارة من مستحقي رواتب الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، وفق أليات جديدة لقياس الاستحقاق والأهلية، مع استمرار فتح باب التسجيل الجديد والراسة الوافية له، ورفع الحد الأدنى لدخل المستفيدين وتقييد الصرف الشهري ليشمل المستفيدين بشكل أكثر استحقاق، كما تقوم منصة الدعم والحماية بتقديم شروط التسجيل وبيانات الدخل.

منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط الأهلية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات الضمان مع اقتراب انتهاء العام الميلادي الحالي 2021، حيث يتم صرف رواتب الضمان طبقا للعام الميلادي وليس الهجري في اليوم العاشر وحتى الثالث عشر من الشهر الميلادي، وقامت بدعوة المسجلين والمستفيدين من خدمات الوزارة تحت لائحة الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بتحديث البيانات الموجودة على رابط تسجيل الوزارة، وذلك بالدخول والتسجيل على رابط جديد لها، حيث قامت بطرح رابط تحديث بيانات المستفيدين وأيضا رابط تسجيل جديد للراغبين في الاستفادة من خدمات الوزارة.

بيانات التسجيل في الملف الموحد في الضمان الاجتماعي المطور

يقوم المستخدم الراغب في التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي الجديد بمليء البيانات الرئيسية والتي تشمل:

تسجيل جميع البيانات الشخصية (الاسم – رقم الهوية الوطنية – عنوان السكن – رقم الهاتف النقال – الحالة الاجتماعية).

يقوم المستخدم بتسجيل بيانات الدخل والتي تشمل جميع الدخل للعائلة، عمل أو نظام حماية اجتماعية آخر مثل الحصول على رواتب حساب المواطن.

يتم تسجيل بيانات التعليم والشهادات التي حصل عليها وتاريخ الحصول عليها.

يقوم بتسجيل بيانات العمالة أي يتم ذكر إذا كان يعمل أو عاطل.

يتم تسجيل بيانات التراخيص والممتلكات.

ومن الهام تسجيل بيانات التابعين له وتحديث البيانات القديمة، يتم تسجيل حالات الزواج والطلاق والوفاة أيضا لبيان زيادة اعداد الاسرة او نقصهم.