نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط القبول والتسجيل في الكلية التقنية 1443 على البرامج التدريبية الفصل الثاني بوابة قبولي ugate.tvtc.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط القبول والتسجيل في الكلية التقنية 1443، حيث أعلنت الكليات التقنية المختلفة في المملكة وهذا سواء بجدة أو تبوك أو ينبع إلخ، عن فتح باب التقديم اوالتسجيل في برامج الدبلوم الجديدة وهذا للفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1443، وهذا للفترة الصباحية والمسائية للجنسين من البنات والبنين، وسنتابع في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من حيث مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم على البوابة الإلكترونية للقبول، فتابعوا معنا أعزائنا القراء.

تدريب الكلية التقنية

وأعلنت الكليات التقنية المختلفة عبر حساباتها الرسمية عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب التقديم على برنامج الدبلوم الفصل الثاني 1443، وهذا للبنين والبنات بشكل رسمي، وهذا في الكليات التقنية المختلفة والحساب الرسمي الخاص بالتدريب التقني على تويتر.

وينتظر مئات الأشخاص من الشباب والشابات في المملكة فتح الباب للتسجيل في الكلية التقنية، حيث تتميز الكليات التقنية في المملكة بتقديم دورات وبرامج تدريبية على أعلى مستوى، وهذا بشهادات دبلوم معتمدة، وهذا لتجهيز وتنمية مهارات الكوادر السعودية وتأهيلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل.

البرامج التدريبة للبنين

وسنتابع معكم البرامج التدريبية المتاحة للبنين في في الفصل الترديبي الثاني له، وهي كالآتي حسب ما جاء في موقع التسجيل:

المعاهد الصناعية الثانوية (صباحي).

دبلوم المعاهد الصناعة الثانوية والعمارة والتشييد (صباحي).

دبلومات الكليات التقنية للبنين (صباحي).

بكالرويس الكليات التقنية (مسائي -صباحي).

اللغة الإنجليزية (تدريب مسائي أو صباحي عن بعد).

البرامج التدريبية للبنات

دبلوم الكليات التقنية للبنات (مسائي).

بكالريوس الكليات التقنية للبنات (مسائي).

اللغة الإنجليزية (مسائي أو صباحي عن بعد).

موعد التسجيل في الكليات التقنية

وقد تم الإعلان أن التقديم سيكون خلال الفترة الآتية بشكل رسمي:

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 16 ربيع الآخر 1443 إلكترونيا عبر بوابة قبولي الإلكترونية.

يستمر التقديم مفتوحا وهذا حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 ربيع الآخر 1443.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية التقنية

ويوجد عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقديم، وهي كالآتي:

الشهادة الخاصة بالمؤهل المطلوب في البرنامج التدريبي مع نسخة منها.

بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

الوثيقة الرسمية الخاصة بالأم (في حالة الأم سعودية الجنسية).

امتلاك سجل تدريبي موثق.

وجود وثيقة موثقة لاجتياز الحد الأدنى من الدرجات في اللغة الإنجليزية.

موافقة من جهة العمل التي يعمل بها المتقدم وهذا للتفرغ للبرنامج التدريبي.

رابط الكلية التقنية القبول والتسجيل

ويمكن لحضراتكم التقديم على الكليات التقنية الموجودة في مختلف المناطق في المملكة إلكترونيا بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية بعناية:

اذهب إلى بوابة قبولي الرسمية وهذا من الرابط ugate.tvtc.gov.sa.

قم بالضغط على متقدم جديد الموجودة بالأعلى.

ثم أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح (رقم الهوية، تاريخ الميلاد هجري، رقم الجوال، البريد الإلكتروني).

ادخل رمز التأكيد في الخانة المخصصة واقرأ الشروط والأحكام.

ثم اضغط على زر تسجيل.

بعدها سجل الدخول برقم الهوية أو الجوال أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختر النوع المناسب للتقديم على البرامج (بنين أو بنات).

ثم انقر على البرنامج الذي تريد التقديم عليه.

اقرأ الشروط المطلوبة للبرنامج ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة في استمارة التقديم.

اختر الكلية بالمنطقة الأقرب لك ثم اضغط على الرغبات الخاصة بك.

اضغط على موافق.

ويمكنك تحميل وطباعة إشعار التسجيل الخاص بك عن طريق الضغط على تحميل إشعار التسجيل.

وبعدها سننتظر نتائج القبول المبدئي، والتي ستظهر بالتأكيد بعد مدة من انتهاء التسجيل، وسنتابعها معكم كما تابعنا نتائج القبول المبدئي بالجوازات نساء، فتابعوا معنا.

هذا كان مقالنا عن آخر الأخبار المتعلقة بالكلية التقنية في المملكة من التدريبات الصباحية والمسائية المتاحة للبنين والبنات، وقد تعرفنا معكم على كيفية التقديم بها إلكترونيا عبر موقع التقديم الرسمي، ومواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1443 الفصل الثاني.

وفي حال واجهتم أية مشاكل في التسجيل أو التقديم فلا تترددوا في مشاركتنا في خانة التعليقات الموجودة بالأسفل أعزائنا المتابعين.