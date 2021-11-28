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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5000 ريال أحصل على تمويل منصة سلفة بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي
5000 ريال أحصل على تمويل منصة سلفة، حيث يتحدد القيمة المالية لهذا التمويل 5000 ريال سعودي من منصة سلفة بدون تحويل راتب، يقدم على هذا التمويل العديد من الأشخاص السعوديين والمغتربين خارج المملكة، يتاح التقديم فيه من خلال الموقع الرسمي لمنصة سلفة ويتم التعامل مع طلبات التقديم في فترة زمنية 3 أيام، ويتيح هذا البرنامج المزيد من الخدمات والمميزات لتوفير المبالغ المالية للقيام بالمشروعات الصغيرة، لكن لابد من توافر بعض العوامل في المتقدم حتي يحصل على هذا التمويل.
5000 ريال أحصل على تمويل منصة سلفة
إن هذه المنصة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات للعديد من الأفراد السعوديين حتي يحققوا الحياه الكريمة لهم وتساعدهم في القيام بأعمالهم التجارية.
فيما يلي نعرض شروط وخطوات التقديم في منصة سلفة بالتفصيل.
خطوات الحصول على تمويل منصة سلفة 5000 ريال سعودي بدون تحويل راتب
هنا بعض الخطوات يجب اتباعها لكي يتم الحصول على تمويل من منصة سلفة 5000 ريال سعودي
- لابد من الذهاب إلى الموقع الخاص بمنصة سلفة http://sulfah.com ويتاح الحصول على التمويل المالي بدون وجود الراتب.
- ثم يتم النقر على كلمة قسم الإدارة المالية من الموقع الخاص بسلفة ثم يظهر اختبارات طلب التمويل.
- النقر على تمويل بدون تحويل راتب من منصة من سلفة والضغط على تقديم الطلب.
- ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم لإكمال طلب التقديم بالحصول على التمويل من منصة سلفة.
- يتم التفاعل مع طلب التقديم في خلال 72 ساعة من إكمال الطلب.
كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب
- هناك بعض العوامل التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة وتتمثل في الآتي:
- لا يتطلب ضرورة أن يكون المتقدم من أهل السعودية ويتاح للمغتربين من الدول الأخرى.
- لا يقل الدخل الشهري للمتقدم 2000 ريال سعودي حتي مبلغ 10000 ريال سعودي كحد أقصي.
- أن يتراوح عمر المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة ما بين 21 عام إلى 55 عام.
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