بالتقسيط 50,000 ريال تمويل ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى شركة إمكان

بالتقسيط الميسر لمدة سنتين يمكن الحصول على مبلغ 50,000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وتلك من أهم العروض التمويلية التي تقدمها الشركة حيث تمنح لجميع المواطنين السعوديين بشروط وضوابط ميسرة بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي الذي يمتاز بالعديد من المزايا التمويلية المتعددة ومنها توفير طلب التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم كذلك بدون تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي بالمملكة وسوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل مع كافة المزايا التمويلية المتاحة بالشركة عام 1443.

أهم شروط الحصول على تمويل ميسر لدى شركة إمكان

يحتاج التمويل الميسر الذي يصل إلى 50,000 ريال سعودي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة وذلك ما سوف نتعرف عليه اليوم عبر موقع ثقفني وذلك من أجل الحصول على جميع المميزات التمويلية الهامة عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

شرط أساسي توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي للمتقاعدين فقط وغير ذلك يطلب منهم 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام.

يفضل توفير تقرير سمه ولابد من عدم تعثر العميل المتقدم لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بشرط أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي داخل أراضي السعودية.

توفير حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي السعودي عام 1443 هجرياً.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي