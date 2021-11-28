نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج 1443 في المقال التالي
موعد التقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج 1443 من أكثر الأمور التي تهتم بها جمهورية مصر العربية هي متابعة المناهج الدراسية خارج مصر والتي تقوم بمتابعة الشؤون المصرية خارج البلاد الخاص بالتعليم قبل المرحلة الجامعية وبالتالي تهتم بشكل دائم بمتابعة جميع الخدمات التعليمية لجميع الطلاب، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق مواعيد امتحانات أبنائنا في الخارج وأهم شروط التقديم بالتفصيل.
موعد التقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج
بعد أن إزداد البحث حول معرفة مواعيد امتحانات أبنائنا في الخارج لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لأداء الامتحانات وبالتالي أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات الأزهر الشريف عن بعض التعليمات الخاصة بأولياء الأمور التي ينبغي العمل بها للتقديم إلى اختبارات أبنائنا في الخارج للسنة الدراسية 2022 والتي تتضمن الكثير من الخدمات التي تخص الطلاب للتسهيل على أولياء الأمور والطلبة.
شروط التقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج
- أوضحت الإدارة العامة للامتحانات في الأزهر الشريف إنما يجب تواجد اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال المعهد الذي تم التسجيل فيه عبر الإنترنت.
- ينبغي أن يتم مراجعة البيانات الخاصة بالطالب للتأكد من عدم وجود أي خطا في البيانات وكتابة الاستمارة من المستندات بعد ذلك يتم التقديم على الاستماع من على الانترنت ورفع صورة عن إقامة الطالب أو الزيارة للدولة التي يقيم فيها ثم يتم الموافقة على الإقرار الذي سوف تجد أسفل الصفحة.
- بعد ذلك يتم الضغط على كلمة حفظ وسوف تظهر لك أن تمت عملية بنجاح ثم يتم فحص الطلب خلال 48 ساعة، وبعد ذلك سوف تلاحظ ظهور كلمة المتابعة تقوم بالضغط على طباعة البيانات سوف تجدها أمامك من جهة اليمين للأعلى للصفحة ويتم إضافة صورة الطالب ومقاساته وإضافة اسم الطالب ويقوم بوضع الصورة في الأسفل ثم رفع المستندات ويتم تسليم الاستمارة للتقديم عليها من خلال مواعيد التقديم التي سوف يتم تحديدها ثم يتم دفع رسوم الامتحانات مع التسجيل بيانات الاتصال الموجودة على الاستمارة.
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