نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إضافة تابعين في حساب المواطن وأهم خطوات حذف التابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن وأهم خطوات حذف التابع، من أكثر الأمور التي اهتم بها كثير من المواطنين داخل المملكة السعودية هي مع نفسه طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن وتم توضيح هذا الأمر من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج على موقع تويتر وتم توضيح خطوات حذف التابع، لهذا وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة إضافة تابعين في حساب المواطن وخطوات حذف التابع.

طريقة إضافة تابعين في حساب المواطن

يمكنكم من خلال الخطوات التالية معرفة الخطوات المطلوبة لكي تتمكنوا من إضافة التابعين في برنامج حساب المواطن التي تم توضيحها لجميع المواطنين وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي ويقوم رب الأسرة بالتسجيل فيه أو الدخول بعد ذلك تقوم بالضغط على التفاصيل الخاصة بالطلب.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة إضافة تابع ثم تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على حفظ بعد الانتهاء من كتابه البيانات بشكل صحيح والتأكد.

خطوات حذف التابعين حساب المواطن

خطوات حذف التابعين حساب المواطن، قام برنامج حساب المواطن لتوضيح الخطوات التي ينبغي اتباعها لحذف التابعين من قبل رب الأسرة من خلال بعض الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم الضغط على تفاصيل الطلب بعد الدخول إلى برنامج حساب المواطن على الرابط الرسمي لإضافة البيانات الخاصة بالتابعين وفي جهة اليسار من الصفحة تقوم بالضغط على خاصية تحديث وتقوم بحذف التابع.

حيث يتم إيداع مبلغ يصل إلى 1.9 مليون ريال سعودي من برنامج حساب المواطن في كل يوم 10 من الشهر اللي يتم إيداع في حساب المستفيدين الذين اكتب يكتمل الطلباتهم.