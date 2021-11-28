طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه 1443 وشروط قبول طلب المطلقات ومبلغ الدعم الآن

ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه حيث يعتقد الكثير من السعوديين أن المطلقة التي ليس لديها أطفال لا يمكنها الاستفادة من حساب دعم المواطن، ولكن على العكس فإنها تتمكن من الحصول على هذا الدعم، الذي يهدف إلى تقليل الأعباء التي تقع عليها، وهناك الكثير من الفئات الذين يمكنهم الحصول على هذا الدعم، وهم من تطمح الحكومة السعودية في تحسين مستواهم المادي.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه

تستطيع المطلقة أن تقوم بالتسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الخاص بحساب المواطن.

الضغط على تسجيل حساب جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

رفع جميع المستندات التي تثبت استقلالية المرأة.

مع رفع أوراق الحضانة للتابعين لها.

كتابة نوع العمل وقيمة الدخل إذا كانت تعمل.

يتم تلقي رقم تأكيد من خلال الهاتف.

عند كتابة رقم التأكيد على الموقع سوف يتم تفعيل الحساب.

كم مبلغ حساب المواطن للمطلقه

تحصل المطلقة التي لا يوجد لديها أطفال على مبلغ 300 ريال سعودي من حساب المواطن، ولكن للحصول عليه لابد من توافر الشروط التالية لديها:

لابد أن تكون سعودية الجنسية.

أن تكون مقيمة في المملكة بصورة دائمة.

ألا تكون مقيمة في ملجأ أو دار إيواء أو أحد السجون.

شروط التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي عدد من الشروط التي لابد من توافرها لدى جميع الفئات التي ترغب في الحصول على حساب المواطن، وتتمثل الشروط في التالي: