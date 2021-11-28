نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه 1443 وشروط قبول طلب المطلقات ومبلغ الدعم الآن في المقال التالي
ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه حيث يعتقد الكثير من السعوديين أن المطلقة التي ليس لديها أطفال لا يمكنها الاستفادة من حساب دعم المواطن، ولكن على العكس فإنها تتمكن من الحصول على هذا الدعم، الذي يهدف إلى تقليل الأعباء التي تقع عليها، وهناك الكثير من الفئات الذين يمكنهم الحصول على هذا الدعم، وهم من تطمح الحكومة السعودية في تحسين مستواهم المادي.
طريقة التسجيل في حساب المواطن للمطلقه
تستطيع المطلقة أن تقوم بالتسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الرابط الخاص بحساب المواطن.
- الضغط على تسجيل حساب جديد.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة.
- رفع جميع المستندات التي تثبت استقلالية المرأة.
- مع رفع أوراق الحضانة للتابعين لها.
- كتابة نوع العمل وقيمة الدخل إذا كانت تعمل.
- يتم تلقي رقم تأكيد من خلال الهاتف.
- عند كتابة رقم التأكيد على الموقع سوف يتم تفعيل الحساب.
كم مبلغ حساب المواطن للمطلقه
تحصل المطلقة التي لا يوجد لديها أطفال على مبلغ 300 ريال سعودي من حساب المواطن، ولكن للحصول عليه لابد من توافر الشروط التالية لديها:
- لابد أن تكون سعودية الجنسية.
- أن تكون مقيمة في المملكة بصورة دائمة.
- ألا تكون مقيمة في ملجأ أو دار إيواء أو أحد السجون.
شروط التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي عدد من الشروط التي لابد من توافرها لدى جميع الفئات التي ترغب في الحصول على حساب المواطن، وتتمثل الشروط في التالي:
- الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد أو الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم هو 20159 ريال سعودي.
- لابد من امتلاك في البنك المصرفي الدولي، وأن يكون هذا الحساب نشط.
- كتابة جميع البيانات التي تخص العمل والراتب.
- توفير كافة البيانات التي تتعلق بالزوجة، وراتبها الشهري إذا كانت تعمل.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم.
- ألا يكون تم تقييده في أحد دور الإيواء، وألا يكون تم سجنه في السابق.
- أن يقوم بتوفير جميع البيانات المطلوبة، وأن يقوم بالإقرار بالدخل الشهري للأسرة، عدد أفراد الأسرة، والعمر الخاص بكل فرد منها.
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