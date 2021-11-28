نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات في السعودية 1443 والتسجيل لمعرفة الحقوق المالية للموظفين في المقال التالي
تعرف على منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات وهي عبارة عن منصة إلكترونية تتبع وزارة المالية السعودية، وقامت الوزارة بتوفير هذه المنصة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير مجموعة كبيرة ومتعددة من الخدمات من خلالها، ومن أهم الخدمات التي توجد بها خدمة الاستعلام عن الراتب وعن المستحقات، حيث يتمكن الموظف الحكومي من خلالها أن يستعلم عن الراتب، الحوافز، البدلات وجميع مستحقاته المالية.
منصة اعتماد الرواتب
تم تأسيس هذه المنصة منذ يناير 2018، وتوفر بها وزارة المالية السعودية عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، ومنها إمكانية الاستعلام عن الراتب، الحوافز وغيرها من مستحقات، ويستطيع الموظف من خلال المنصة أن يقوم بالاستعلام عن راتب الشهر الحالي، أو رواتب الشهور السابقة، وتحتوي المنصة الكثير من البوابات الإلكترونية التي توفر عدد متكامل من الخدمات أمام المواطنين، وهذه البوابات هي:
- إدارة الميزانية وتخص كل ما يتعلق بميزانية الحكومة.
- إدارة العقود والتعميدات.
- بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات.
- إدارة المدفوعات.
- إدارة الحقوق المالية للموظفين.
منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب والمستحقات
يمكنك الاستعلام عن الراتب بكل سهولة من خلال منصة اعتماد كالتالي:
- في البداية يتم الدخول إلى منصة اعتماد على الإنترنت.
- يتم الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام عن الراتب والمستحقات.
- سوف يتم ظهور صفحة أمامك تطلب منك كتابة بعض البيانات.
- بعد كتابة البيانات بدقة، حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه، وسوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة به.
كيفية التسجيل على منصة اعتماد
يمكنك تسجيل حساب جديد في المنصة عبر اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى موقع منصة اعتماد على الإنترنت.
- اضغط على مستخدم جديد.
- سوف يطلب منك الموقع كتابة بعض البيانات، قم بكتابتها بدقة.
- يتم تأكيد الحساب من خلال إرسال رسالة على البريد الإلكتروني.
- بعد الدخول إلى الموقع بعد تأكيد الحساب سوف يطلب منك كتابة مجموعة جديدة من البيانات.
- كما يطلب إرفاق بعض المستندات.
- يجب أن تحصل على تفويض من خلال الغرفة التجارية، ثم تطبع التفويض على أحد أوراق الشركة التي تعمل لديها، ثم ترسل صورة منه على الموقع.
- لابد من إرسال صورة التفويض حتى يمكنك تفعيل حسابك الخاص على المنصة.
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