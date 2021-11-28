نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على رواتب لربات البيوت 1443 رابط دعم ريف للعاطلين وشروط التسجيل في المقال التالي
كيفية التقديم على رواتب لربات البيوت 1443 للحصول على هذا الدعم هو ما أتحدث عنه عبر السطور التالية، حيث توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إمكانية حصول ربات البيوت على دعم ريف، وهو نوع من الدعم الذي يهدف إلى مساعدة من يعملون في المجال الزراعي أو المجالات الأخرى التي تتعلق به، ومن خلال الحصول على الدعم يتم تشجيعهم ومساعدتهم على تطوير العمل الخاص بهم.
التقديم على رواتب لربات البيوت 1443
تستطيع ربات البيوت في المملكة العربية السعودية ممن يعملون في المجال الزراعي أو المجالات المرتبطة به أن يقومون بإنشاء حساب على منصة ريف للتقديم للحصول على الدعم، وهو ما يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أول خطوة هي الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.
- الضغط على جملة إنشاء حساب جديد.
- كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة وهي: الاسم، رقم الهوية، كلمة السر، إعادة كتابة كلمة السر مرة أخرى، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، إعادة كتابة الرمز المرئي.
- بعد التأكد من صحة كل البيانات، يتم الضغط على تسجيل.
- سوف تصل إليك رسالة نصية على الهاتف بها رمز التحقق، قم بكتابته في المكان المخصص له.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تكون أتممت التسجيل على المنصة.
دعم ريف للعاطلين 1443
تتمكن ربات البيوت وكذلك العاطلين من الحصول على دعم ريف في حالة توافر الشروط المطلوبة لديهم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
- لابد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.
- أن يقوم باستخراج وثيقة العمل الحر.
- كما يجب أن يكون يعمل بأحد المهن الزراعية التي يدعمها البرنامج.
- لابد ألا يكون يعمل لدى القطاعات العامة أو الخاصة في السعودية.
- ألا يكون دخله الشهري أكثر من 6000 ريال سعودي.
- لابد ألا يتجاوز المبلغ الكلي للدعم مبلغ 54.000 ريال سعودي.
- أن يكون لديه حساب بنكي نشط ومسجل في المنصة.
القطاعات التي يدعمها برنامج ريف
- مساعدة صغار المزارعين على تنمية نشاطهم.
- تنمية المحاصيل البعلية ومنها الدخن، السمسم، الذرة.
- قطاع تربية النحل وإنتاج العسل.
- إنتاج البن العربي وتجهيزه.
- إنتاج وتسويق الرمان، التين، العنب، وغيرها من فواكه.
- تطوير صغار الصيادين.
- تطوير قطاع تربية الماشية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم على رواتب لربات البيوت 1443 رابط دعم ريف للعاطلين وشروط التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.