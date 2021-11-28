التقديم على رواتب لربات البيوت 1443 رابط دعم ريف للعاطلين وشروط التسجيل

كيفية التقديم على رواتب لربات البيوت 1443 للحصول على هذا الدعم هو ما أتحدث عنه عبر السطور التالية، حيث توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إمكانية حصول ربات البيوت على دعم ريف، وهو نوع من الدعم الذي يهدف إلى مساعدة من يعملون في المجال الزراعي أو المجالات الأخرى التي تتعلق به، ومن خلال الحصول على الدعم يتم تشجيعهم ومساعدتهم على تطوير العمل الخاص بهم.

التقديم على رواتب لربات البيوت 1443

تستطيع ربات البيوت في المملكة العربية السعودية ممن يعملون في المجال الزراعي أو المجالات المرتبطة به أن يقومون بإنشاء حساب على منصة ريف للتقديم للحصول على الدعم، وهو ما يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة هي الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

الضغط على جملة إنشاء حساب جديد.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة وهي: الاسم، رقم الهوية، كلمة السر، إعادة كتابة كلمة السر مرة أخرى، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، إعادة كتابة الرمز المرئي.

بعد التأكد من صحة كل البيانات، يتم الضغط على تسجيل.

سوف تصل إليك رسالة نصية على الهاتف بها رمز التحقق، قم بكتابته في المكان المخصص له.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تكون أتممت التسجيل على المنصة.

دعم ريف للعاطلين 1443

تتمكن ربات البيوت وكذلك العاطلين من الحصول على دعم ريف في حالة توافر الشروط المطلوبة لديهم، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن يقوم باستخراج وثيقة العمل الحر.

كما يجب أن يكون يعمل بأحد المهن الزراعية التي يدعمها البرنامج.

لابد ألا يكون يعمل لدى القطاعات العامة أو الخاصة في السعودية.

ألا يكون دخله الشهري أكثر من 6000 ريال سعودي.

لابد ألا يتجاوز المبلغ الكلي للدعم مبلغ 54.000 ريال سعودي.

أن يكون لديه حساب بنكي نشط ومسجل في المنصة.

القطاعات التي يدعمها برنامج ريف