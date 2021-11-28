الضمان الاجتماعي المطور الجديد طريقة التسجيل وشروط الحصول على دعم مادي

طرحت الحكومة السعودية مبادرة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك بهدف تقديم دعم مادي للفئات الأكثر احتياجًا لذلك، وبناء على ذلك يتم البحث بشكل كبير عن طريقة التقديم في هذه المبادرة والشروط الخاصة بها، وهذا ما سنعرضه داخل هذا المقال.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تتم عملية التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور والتي طرحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم في بداية الأمر بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي بمنصة الدعم والحماية، على شبكة الانترنت.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة تسجيل جديد.

ثم يقوم المتقدم بتسجيل عددًا من البيانات الشخصية التي تطلب منه على الموقع.

والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية وكود التحقق وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

ومن بعد ذلك يقوم بالدخول على أيقونة تسجيل وحفظ البيانات.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الذهاب للملف الموحد.

ومن ثم القيام بإدخال عددًا من البيانات الخاصة بالسكن.

وبشكل مباشر تتم عملية تأكيد البيانات.

وبذلك تتم عملية التسجيل بالصورة المطلوبة.

شروط الحصول على دعم مادي من الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم يتحصل على ذلك الدعم المقدم من مبادرة الضمان الاجتماعي المطور، وإليكم أهم هذه الشروط بالشكل الآتي:

لابد أن يكون المتقدم من أصحاب الجنسية السعودية، كما يكون حاصل على إقامة دائمة بداخل أراضي المملكة.

كما يجب عليه ألا يكون لديه امتلاك لعقارات أو سجل تجاري خاص به، فإذا كان لديه تلك الأمور، فهذا يعني أن طلبه بالحصول دعم من الضمان الاجتماعي سوف يتم رفضه.

وعلى الجانب الأخر نجد أن هناك إلزام بألا يكون المتقدم يتحصل على تأمين أو معاش. من داخل مؤسسات القطاع العام أو الخاص، وذلك بالإضافة إلى أن يكون معدل عمر يزيد عن 35 سنة.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل وواضح عن كل ما يخص طريقة التقديم في مبادرة الضمان الاجتماعي المطور الجديد. فقبول تسجيل بيانات المتقدم ترتبط بصورة كبيرة بالتزامه بالشروط التي تم سردها داخل هذا المقال.