الضمان الاجتماعي الجديد المطور للموظفين 1443 الشروط وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الجديد المطور للموظفين 1443 الشروط وطريقة التسجيل؛ قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع شروط للضمان الاجتماعي المطور للموظفين والتي لا تختلف عن شروط الأهلية، حيث بدأ العمل بنظام الضمان الاجتماعي الجديد بداية من 20/11/2021 وذلك بعد أن تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء حيث أن الهدف منه مساعدة الأسر المحتاجة وتدريب أفرادها على الوظائف المناسبة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للموظفين 1443

يمكن للموظفين الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في حالة أن عدد أفراد الأسرة لا يزيد عن الحد المانع، وتُعد شروط الضمان الاجتماعي للموظف نفس شروط الاستحقاق التي لابد من الانتباه إليها لضمان الاستفادة من الدعم الجديد :

لابد أن يكون الموظف المتقدم للضمان الاجتماعي سعودي الجنسية ولكن يستثنى المرأة الأجنبية الغير السعودية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية والمرأة الأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء سعودين. كما يستثنى من هذا الشرط الأيتام والمعاقين والأرامل الذين لديهم أيتام، ولديهم بطاقات تنقل. أن يكون الموظف لا يتملك أولاً ذات قيمة. أن يكون الدخل المحتسب للموظف يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. يجب الالتزام بما تطلبه الوزارة من صحة وتعليم للأبناء. كما يجب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للأفراد القادرين من الأسرة. أن لا يكون الموظف مقيم في الأماكن التي ترعاها الحكومة كالمراكز الصحية والسجون والمستشفيات ومراكز الرعاية الاجتماعية وغيرها من مراكز الإيواء التي تتبع الحكومة.

كيفية التسجيل في الضَمان الاجتماعي المطور 1443

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. الدخول بالاسم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل. في حالة عدم وجود حساب قديم يتم النقر على تسجيل جديد أو إنشاء حساب جديد. تدوين البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهوية ورقم الهاتف وغيرها. كتابة رمز التحقق الذي يصلك على رقم الجوال المسجل. إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على إرسال.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور للموظفين 1443، وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.