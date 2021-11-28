الية دعم ريف.. طريقة التسجيل وأهم شروط الدعم للأسر المنتجة عبر reef.gov.sa

وجدنا أن هناك حرص كبير من جانب الحكومة السعودية بإحداث تنمية ريفية بشكل كبير، وهذا يتمثل في طرحها لبرنامج دعم الريف، والذي يهدف إلى زيادة معدل الإنتاج الريفي داخل السعودية، كما يتم مساعدة فئة كبيرة من الناس للحصول على دعم مادي يجعلهم يتعايشون في مستوى مادي مريح، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة التسجيل في الية دعم ريف والشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم.

الية دعم ريف

تتم عملية التسجيل للحصول على برنامج ريف من خلال هذه الخطوات الآتية:

تتمثل أولى الخطوات في دخول المتقدم على الموقع الرسمي لمنصة الدعم الريفي على شبكة الانترنت.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة طلب الدعم.

ومن ثم تأتي خطوة تسجيل بعض من البيانات الخاصة بالمتقدم.

وبعدها يقوم بالدخول على أيقونة التسجيل المتواجدة أسفل الصفحة.

ومن ثم يقوم المتقدم بكتابة الرقم الخاص بحسابه البنكي.

كما يقوم بإدخال كود التحقق الذي سيرسل إليك على الهاتف.

وبعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة حفظ.

ومن ثم بعد ذلك تتم العملية بنجاح.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

يتمثل عرض الشروط التي يجب أن تتواجد في كل متقدم يريد الحصول على الدعم الريفي من منصة الريف بهذا الشكل الآتي:

يجب أن يكون لدى المتقدم جنسية سعودية، ولا يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

كما يجب أن يكون لديه بطاقة التنقل، وذلك في حالة عدم حصوله على الجنسية السعودية.

ولابد أن يمتلك الوثيقة الخاصة بالعمل الحر، حتى يتم الموافقة على حصول المتقدم على دعم مادي من الريف.

كما يجب أن يصل عمر المتقدم للحصول على دعم الريف إلى أكثر من 21 سنة.

ويشترط أيضًا أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي خاص به، وذلك بالإضافة إلى أن يكون دخله الشهري يقل عن 6000 ريال سعودي.

ولابد ألا يكون المتقدم منتميًا بأي شكل من الأشكال لمؤسسات القطاع الخاص أو العام، وذلك بالإضافة إلى أن يكون هو صاحب الإشراف على المشروع.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم طريقة التقديم في الية دعم الريف، والتي يبحث عنها الكثير من الناس للحصول على الدعم المادي من قبل هذا البرنامج، لكن يتم الموافقة بالحصول على الدعم من خلال الالتزام الكامل بالشروط التي قمنا بعرضها داخل هذا المقال.