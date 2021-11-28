أجمل مواصفات تويوتا تندرا 2022 الجديدة في المملكة السيارة اليابانية مكسرة الأرقام القياسية

مواصفات السيارة تويوتا تندرا الجديدة في المملكة 2022، يهتم سوق السيارات بشكل عام بمواصفات وسعر سيارة تويوتا تندرا 2022 التي ستطلقها الشركة اليابانية العام المقبل، اضطرت شركة السيارات اليابانية “تويوتا” إلى الإعلان رسمياً عن صورة ومواصفات تويوتا تندرا 2022 بعد تسريبها قسراً، حيث أن تلك السيارة قد إنتظرها العديد من المواطنين على مستوى الدول العربية لأن الجميع دائماً وما يفرح بما تنتجه الشركة اليابانية تويوتا نظراً لما تقدمه من سيارات على أعلى طراز.

مواصفات السيارة تويوتا تندرا الجديدة في المملكة 2022

ولأول مرة تحفظت تويوتا على إطلاق نسخة جديدة من السيارة وهذا ما فعلته بسيارة تندرا 2022 الجديدة واكتفت بإطلاق مقطورتها، سنتعرف على اهم مميزات السيارة من خلال التسريبات والتخمينات تشير بعض التكهنات إلى أن طراز Toyota Tundra 2022 سيعتمد على محرك توربيني بست أسطوانات مزدوج الشحن بسعة 3.5 لتر.

بالإضافة إلى محرك هجين بقوة 437 حصانًا، لكن الشركة أكدت أن تندرا 2022 المحرك الرئيسي لها يعتمد على محرك V8 وهو أقوى محرك، حيث تبلغ سعته 5.7 لتر ويولد 381 حصاناً.

تويوتا تندرا 2022 وتويوتا لاند كروزر لديهما أوجه تشابه كبيرة في التصميم والمظهر الرياضي والمعدات الرياضية.

مميزات سيارة toyota tundra trd pro 2022

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، ستقدم تويوتا مجموعة من النماذج التي يمكن استعمالها مع المحركات الهجينة.

أكدت تويوتا أن المحرك الرئيسي لسيارة تندرا الجديدة سيكون أقوى من المحرك الحالي V8 سعة 5.7 لتر.

موعد الطرح الرسمي لتويوتا تندرا الجديدة كلياً في المملكة العربية السعودية

وبخصوص موعد الإطلاق الرسمي، قال أحد المصادر إن البيع سيكون نهاية العام الجاري، لكن المسؤول لم يكشف عن سعر السيارة، لكن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الكشف عن صورة النموذج، قد تشير إلى أن الإطلاق “قريبًا” ولا يزال هناك أشخاص متشككون، مشيرين إلى أن تويوتا ربما استخدمت هذه الصورة المتداولة كمزحة، لكنها لا تزال تحتفظ بالصورة الحقيقية و لكن الموقع الرسمي لـ “موتور وان” ذكر أن التشابه الكبير بين صورة المعاينة والصورة التي تم إصدارها يكفي لجعل الناس يعتقدون أن هذه هي بالفعل “تويوتا تندرا 2022” المتوقعة.