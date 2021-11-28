نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 50% في اكسترا بالسعودية اليوم على الأجهزة والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض اكسترا بالسعودية اليوم؛ تعد شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية من أكبر الأماكن التجارية التي تقدم العديد والكثير من التخفيضات والخصومات الخاصة بكل الفروع المنتشرة في أرجاء السعودية، والعروض تشمل على الأجهزة الكهربائية الكبيرة والأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ أيضا، كما يوجد عروض متنوعة على الجوالات الحديثة واللوحات الذكية، وعروض على المبردات والمكيفات الساخن والبارد.

خصومات اكسترا في السعودية اليوم:

تقدم اكسترا خصومات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات والمكيفات والثلاجات والغسالات وهواتف المحمول، فقد تصل نسبة الخصومات لأكثر من 50%، ويوجد في شركة اكسترا أكثر من فرع في أرجاء المملكة العربية السعودية، وإليكم في المقال التالي أبرز عروض اكسترا على جميع السلع والأجهزة.

عروض اكسترا بالسعودية اليوم على الشاشات:

تقدم شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية خصومات وتخفيضات على مختلف أنواع الشاشات التي من بينها كلًا من التالي:

خصم خاص في اكسترا على كلاس برو تلفزيون 64 بوصة مع خصم بنسبة 50.01%.

شاشة ال جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح مع خصم بنسبة 50%.

شاشة تي سي إل تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح.

سوني تلفزيون 85 بوصة أندرويد مع خصم بنسبة 52.78%.

تخفيض مميز في اكسترا على سامسونج 85 بوصة مع خصم بنسبة 48.89%.

ال جي 65 بوصة فائق الوضوح مع خصم بنسبة 61.9%.

تنزيل على سامسونج تلفزيون 75 بوصة مع خصم بنسبة 50%.

ال جي 55 بوصة مع خصم بنسبة 525%.

كلاس برو تلفزيون 58 بوصة مع خصم بنسبة 50.01%.

ال جي تلفزيون 86 بوصة مع خصم بنسبة 46.2%.

كلاس برو تلفزيون 70 بوصة فائقة الوضوح أندرويد مع خصم بنسبة 42%.

عروض اكسترا على مكيفات جدارية:

تقدم اكسترا عرض على مختلف الأجهزة التي من بينها المكيفات وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الأنواع:

كلاس برو، مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات.

مكيف جري جداري 18500 تنظيف ذاتي بارد مع خصم بنسبة 32.86%.

مكيف هاير جداري 18400 وحدة مع أيونزر فلتر نانو أكوا بارد مع خصم بنسبة 34.38%.

مكيف جداري جنرال 24000 وحدة بارد مع خصم بنسبة 23.9%.

عروض اكسترا على غسالات الملابس:

توفر اكسترا عروض على غسالات الملابس التي من بينها كلًا من التالي: