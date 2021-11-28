شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين بتقرير طبي 1443 وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم من الرجال أو النساء

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين بالتقرير الطبي 1443 تعد من أكثر الموضوعات بحثا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تعد من خدمات الضمان الاجتماعي التي تساعد على توفير الدعم في صورة مساعدات مالية وذلك من خلال التسجيل في معاش الضمان والذي يقدم لبعض من الفئات المستحقة في المملكة العربية ولكن يتطلب بعض من الشروط والمعايير لاستحقاق هذا المعاش سوف نشرح لكم شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الخاص بالمتقاعدين بالتقرير الطبي وما هي الأوراق المطلوبة لذلك.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين 1443

قد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط بالنسبة للأشخاص الراغبين في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وخاصة المتقاعدين عن العمل وقد شددت الوزارة على ضرورة الحصول على التقرير الطبي ويكون بالشروط الأتية:

الشخص الراغب في التقديم يجب أن يكون لديه تقرير طبي يثبت حالته بأن ليس لديه القدرة على العمل أو يعاني من مشاكل مرضية. لابد أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين فقط والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون عمر المتقاعد المتقدم اكثر من 60 عاما وهذا لكبار السن. بالنسبة لشروط الضمان الاجتماعي للأشخاص الغير قادرين عن عمل يجب ألا يقل السن عن 35 عاما. يقوم الشخص الراغب في التقديم في تقديم الطلب للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني. ينبغي أن يكون الشخص المتقدم من محدودي الدخل مع ضرورة ارفاق المستندات التي تثبت ذلك. يعد من أهم الشروط في التقديم ألا يمتلك المتقدم سجل تجاري أو رخصة تجارية . يشترط ألا يكون لديه عامل أيضا.

طريقة التقديم على الضمان بتقرير طبي

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم على معاش الضمان.

يقوم المتقدم بإدخال البيانات الخاصة بالدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم.

قم بكتابة كلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

ثم الذهاب إلى النافذة الرئيسية الخاصة بالموقع.

قم بالدخول على القائمة التي تحتوي عنوان الخدمات الإلكترونية.

الانتقال إلى خدمة المعاش المقدم من الضمان.

هنا يقوم المتقدم بالدخول إلى قائمة التقديم الآن.

قم بإدخال كافة البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع مع ضرورة رفع كافة المستندات والأوراق التي تثبت الحالة الصحية وأيضا الدخل المالي للمتقدم.

ثم قم بالضغط على كلمه تقديم الطلب بذلك يكون طلبك قيد المراجعة والتنفيذ.

يمكن للمتقدم أن يستعلم عن حاله الطلب.

أهم الأوراق و الوثائق المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي

للتقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي توجد هناك بعض من الأوراق والوثائق الهامة التي يجب أرفاقها أثناء التقديم للمتقاعدين و تعد هذه المستندات هامة جدا لدراسة حالة الطلب وهي تكون تلك الأوراق المطلوبة.