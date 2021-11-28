التابع مسجل لدى التأمينات ما موقفه في حساب المواطن

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عمر شويل - جدة التابع مسجل لدى التأمينات فما موقفه في حساب المواطن؟، يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة الشائعة في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، لذلك أكد برنامج حساب المواطن أنه أي حالة وجود إسم التابع بسجلات التأمينات الاجتماعية، فإنه لا بد أن يقوم الافصاح عن الدخل الخاص التابع من ضمن مصادر الدخل للأسرة، ثم يتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة ثانية، والرد بعد بعد ذلك، وفي السطور التالية نتحدث معكم عن تفاصيل برنامج حساب المواطن وموقف التابع المسجل في التأمينات الاجتماعية.

تعديلات حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن مؤخراً عن عدد من الضوابط التي تشمل الفرد المستقل، إضافة إلى تعليق التسجيل في البرنامج للأشخاص الجدد، كذلك تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، كما شملت التعديلات الجديدة ايقاف استقبال الطلبات بعد تاريخ صرف الدفعة 28 التي تم صرفها في شهر مارس من عام 2020، كما تم إلزام الفرد المستقل بإضافة إثبات استقلالية السكن، وذلك في حالة تخطي سن 18 عام، ويتم إثبات استقلالية المسكن من خلال تقديم صك ملكية السكن أو عقد ايجار من منصة إيجار، أو إثبات سكن جامعي.

حد أعلى للاستحقاق حساب المواطن

شملت تعديلا حساب المواطن أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق، حيث يتم احتساب المبلغ المستحق لكل متقدم بمقدار متغير، مع العلم أنه يجب عدم تجاوز مخصص الدعم في الدفعة رقم 28 الخاصة بشهر مارس 2020، ومن الجدير بالذكر أنه تم منح الأشخاص الراغبين في تعديل وإضافة المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية المسكن إلى يوم 18 من شهر يونيو الماضي، وذلك لضمان استمرارية الحصول على الدعم المادي.

أهداف تعديلات حساب المواطن

من أهم أهداف التعديلات والضوابط الجديدة في برنامج حساب المواطن، هي وصول الدعم إلى الأشخاص المستحقين فقط، وحصول كل مواطن مستفيد على المبلغ المالى الذي يساعد على شراء الاحتياجات الأساسية، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

ويمكن التواصل مع حساب المواطن من خلال العديد من وسائل الإتصال مثل خدمة صوتك مسموع، مركز الاتصال 19912، خدمة المستفيدين، البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.