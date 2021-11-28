طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي وشروط فتح محفظة الراجحي مباشر

طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي ، هي من اهم الخدمات التي يقدمها لكم بنك الراجحي للاستثمار والتداول الأمن لعملائهم حيث يمكنكم الآن معرفة شروط فتح محفظة استثمارية في بنك الراجحي لكي يتمكن عملاء البنك المميزين من استثمار أموالهم في الاكتتاب عبر العديد من الشركات العامة والخاصة وكذلك شراء وبيع الأسهم في المؤسسات المنتجة والرابحة وزيادة أموالهم وتحسين وضعهم ومركزهم المالي وسوف نجيب علي كافة الأسئلة التي تدور في عقل كل مواطن سعودي وهي هل فتح محفظة في الراجحي مجاني ؟ ، كم سعر فتح محفظة الراجحي بالمملكة العربية السعودية فتابعونا.

طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي

يسعى بنك الراجحي تداول واستثمار منذ أنشاءه علي إرضاء كافة عملاؤه الكرام بتقديم الكثير من الخدمات البنكية لهم مثل فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير وكذلك منح القروض الشخصية بأقل الفوائد واقل الشروط كما يقدم للمستثمرين منهم الكثير من خدمات التداول في أسواق الأسهم السعودية ومن ضمنها خدمة طريقة فتح محفظة في بنك الراجحي والاستفادة منها في العديد من خدمات التداول وشراء وبيع اسهم الشركات السعودية واليكم شروط إنشاء المحفظة الافتراضية الراجحي وهي كالاتي :

يشترط علي العميل تفعيل أو فتح محفظة إلكترونية في بنك الراجحي عن طريق الاكتتاب في أسواق التداول أو عن طريق شراء وبيع الأسهم أو عن طريق وضع مبلغ إيداع في حساب خاص ببنك الراجحي.

يتم توقيع العميل علي أوراق تفيد أن البنك لا يتحمل أي خسائر تحدث للعميل أثناء عمليه التداول في الأسهم.

يسمح للبنك بإلغاء المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل في أي وقت.

يشترط ربط محفظة الراجحي مباشر عن طريق الأيميل والجوال الخاص بك لتفعيل الاتصالات وإرسال واستقبال الرسائل والشعارات الهامة من البنك.

طريقة فتح محفظة استثمار في بنك الراجحي

يمكنك الآن عزيزي القارئ تفعيل المحفظة في الراجحي مباشر عن طريق اشتراكك في الاكتتاب من أي شركة يتم اختيارها من خلالك وبعد ذلك تمتلك اسهم في هذه الشركة أو المؤسسة ويتم أخبار خدمة عملاء البنك بذلك ليتم تفعيل المحفظة تلقائيا من خلالهم أو من خلال الرابط الموضوع سابقا أو عن طريق أيداعك لمبلغ من المال في البنك وتقديم طلب فتح محفظة استثمارية افتراضية خاصة بك بكل سهولة.