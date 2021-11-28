تمويل الراجحي للسيارات 1443 و ما هي مزايا تمويل الراجحي

تمويل الراجحي للسيارات 1443 يعدي من احدي الحلول المبتكرة من قبل المصرف ويهدف إلى منح الفرصة لامتلاك السيارة التي يرغب بها العميل من اشهر الماركات العالمية المعروفة حيث يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على تمويل من مصرف الراجحي لامتلاك سياره بالتقسيط من خلال معرفة التمويل المقدم كما يقدم العديد من الخصومات الكبيرة والعروض الكثيرة المتميزة التي تلبي طلب أي مواطن سواء كان سعودي أو مقيم في المملكة من الحصول على سيارة بالتقسيط كما يعد مصرف الراجحي من افضل المصارف التي تقدم التسهيلات الأزمة لشراء السيارة بالتقسيط.

خطوات التقديم على تمويل الراجحي للسيارات 1443

يقدم مصرف الراجحي التمويل الكامل للأشخاص الراغبين في شراء سيارة جديدة ويمكن الحصول على هذا التمويل من خلال ثلاث طرق وهي:

الطريقة الأولي هي أن يقوم العميل بزياره إلى المقر الخاص بالبنك أو أي فرع مناطق إنحاء المملكة.

كما يمكن التقدم إلي الموظف المختص بذلك مع اتباع كافة الاجراءات التي يمكن أن يقوم بطلبها منك.

أما الطريقة الثانية فهي عن طريق الاتصال على رقم البنك 8001241222.

يتصل العميل المتقدم من خلال هذا الرقم يقوم موظف البنك بالرد على كل الاستفسارات وشرح كافة التفاصيل حول التمويل.

بالنسبة الطريقة الثالثة وهي عن طريقة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي عبر شبكة الأنترنت.

أتاح مصرف الراجحي الدخول إلى الموقع للقيام بتقديم طلب تمويل شراء سيارة.

أحضار نموذج قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك.

بعد تعبئه بيانات النموذج سوف يرسل إلي البنك والذي سوف يقوم بتقرير فيما بعد بقبول الطلب أم لا.

من الممكن معرفة النموذج أو إرساله عبر الرابط.

مزايا التمويل من بنك الراجحي 1443

يقدم بنك الراجحي العديد من المزايا في برامجة التمويلية المقدمة للعملاء ومنها برنامج تمويل السيارات إليكم مزايا تمويل مصرف الراجحي:

كل معاملات البنك تتماشى مع ضوابط الشريعة الإسلامية بكافة البرامج التي يعمل على تقديمها للعملاء. كما تتم مراجعة بنك الراجحي بالكامل من جانب الجهات الشرعية بالمملكة. لا يوجد في مصرف الراجحي قوانين معقدة أو اجراءات تعجز عن القيام باجراءات التمويل. حصل مصرف الراجحي على نسبة عالية من النجاحات في البرامج الخاصة به. كل أنظمة بنك الراجحي تتعامل مع العميل بكل سهولة ويسر. في بعض الأحيان يمكن أن لا يقوم العميل بدفع أي مقدم من البنك. ويتم ذلك أثناء قيامة بالتقديم على السيارة حيث من الممكن أن يتم إعفاءه منها. تصل قيمة التمويل من مصرف الراجحي الى2 مليون ريال سعودي. إذا رغب العميل سداد قيمة السيارة في وقت مبكر لا يوجد أي رسوم أو غرامة. يقدم البنك للعميل ضمان كامل يمكن أن يستفاد منه إذا حدث عطل أو أي شيء في هذه السيارة. يشترط الضمان تصليح هذا العطل إذا كان هذا العطل لم ينتج بسبب إهمال العميل.

الأوراق و الوثائق المطلوبة لتمويل الراجحي