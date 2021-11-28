نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتأمينات 1443 طريقة حساب المعاش ومواعيد نزول راتب التأمينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات 1443 حيث تسعي الحكومة السعودية إلي توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وأيضا المقيمين بالمملكة السعودية وتقوم بتقديم مساعدات مادية كثيرة بطرق مختلفة لتوافر احتياجاتهم لكي لا يشعر المواطن السعودي بثقل الأعباء عليه ويعد معاش التأمينات الاجتماعية من المؤسسة العامة الاجتماعية للتأمينات من ضمن المساعدات التي تقدمها الدولة السعودية كل شهر ليساعد هذا المبلغ المتقاعدين في العيش بحياة كريمة تناسبه .

المؤسسة العامة للتأمينات

لابد من أن يكون المواطن مشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي ولابد من أن يشترك علي موقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ومن المعروف أن الرواتب تبدأ في النزول كل أول شهر وإذا صادف أن هذا اليوم هو عطلة رسمية يقدم نزول الراتب يوم يسبقه

مواعيد نزول الرواتب لعام 1443

تقدم المؤسسة العامة للخدمات التأمينية خدمات متميزة وكثيرة للمواطنين داخل المملكة السعودية وذلك جعلها في مرتبه عالية بين مؤسسات المملكة السعودية وأهم تلك الخدمات هي المبالغ التي تقدم للعملاء كل شهر حيث يقوم المواطن بهذا الراتب تدبير احتياجاته الأساسية لكي يعيش حياة كريمة ومستقرة وكما أشرنا أنه يصرف هذا الراتب كل شهر بموعد ثابت وتصرف رواتب شهر نوفمبر الحالي يوم 26 ربيع ثاني والموافق يوم واحد ديسمبر القادم.

طريقة الاستعلام إلكترونيا عن راتب التقاعد

من الممكن أن يتم الاستعلام عن رواتب التقاعد إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات

يتم بعد ذلك الدخول علي الخدمات الإلكترونية

يتم بعدها الاستعلام عن معاش التقاعد

يتم بعد ذلك طلب أرقام الهوية الشخصية ورمز التحقيق

يتم فورا ظهور جميع المعلومات التي يستعلم المواطن عنها وجميع بياناته

كيفية احتساب المعاش من الضمان الاجتماعي

سوف نوضح الخطوات اللازمة لحساب رواتب الضمان الاجتماعي

بعد التسجيل علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات يكون الحساب عن طريق الموقع

قم بالضغط علي الخدمات الإلكترونية

سوف يظهر لك الضغط علي المتقاعد

قم بالضغط علي حساب المعاش للمتقاعد واضغط بعدها علي أبدا

لابد من أن تكون المعلومات التي يتم تسجيلها صحيحة

تظهر لك أخيرا الضغط علي قيمة المعاش.