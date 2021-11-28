بدون كفيل ولا تحويل راتب قرض البنك الأهلي للسعودي والمقيم قيمة 300 ألف

يقدم البنك الأهلي السعودي افضل القروض، تأسس البنك الأهلي السعودية منذ عام 1935م والتي يعرف البنك ويشتهر بتميز إخراج تمويلاته التي تحتوي علي العديد من المزايا والتسهيلات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، أتاح البنك الأهلي تمويل لجميع الأشخاص بالمملكة للسعودي والمغترب ويمكن حجز التمويل لجميع الأشخاص المقبلين عليه وذلك بعد موافقة الشروط التي وضعها البنك، سنوفر إليكم جميع تفاصيل التمويل في الفقرات التالية لقرض البنك الأهلي بدون كلفة اجل.

تفاصيل قرض البنك الأهلي

خلال اتباع خطوات محددة وتوفيق شروط سوف يتم موافقة علي التمويل من البنك الأهلي، وضع البنك شروط يلزم أن تكون متوفرة لدي العميل المستطاع في الحصول إليه، وسوف نوضح جميع الشروط اللازمة.

العميل لا بد من أن يكون علي وظيفية سواء بالقطاع الحكومي العام أو بأحد القطاعات الخاصة.

وضع البنك الأهلي راتب شهري محدد يشترط أن لا يقل عن ذلك، والتي قد أوضح أن لا يقل عن أربعة ألاف ريال سعودي للعميل الموظف بالقطاع الخاص.

حدد البنك الأهلي أن لا يقل داخل شهري للعميل بالقطاع الحكومي عن ثلاثة ألاف ريال سعودي، وذلك من اجل أن يتم الموافقة لطلبك بالحصول علي التمويل الشخصي.

عمر العميل متاح له التمويل من ثمانية عشر عام حتي ستون عام لا يقل ولا يتعدي عن ذلك.

فترة خدمة العمل، حيث أوضح البنك انه يلزم عند تقديم العميل علي القرض فلا تقل مدة خدمة في الوظيفه التي يمتلكها عن شهر في حالة أن كان موظف حكومي، ولا تزيد عن ثلاثة أن كان موظف بالقطاع الخاص.

تعرف علي خطوات التقديم علي تمويل البنك الأهلي

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يتوجب اتبعها من اجل التقديم علي التمويل بطريقة ميسرة وبدون ان يحتاج العميل بالذهاب علي احد فروع البنك وسوف تصلك رسالة علي هاتفك الجوال بالرد بالموافقة.