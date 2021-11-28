عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا وكيفية تقديم الطلب 2021

عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا تستطيع اختياره وتصميمه وفق شروط البنك الأهلي لتقسيط السيارات المستعملة والجديدة، حيث أن البنك أعلن عن تقديم العروض المتميزة لكل من يرغب في تحويل الراتب أو عدم التحويل إلى فروع البنك المختلفة، ويمكن الاطلاع على سعر سيارة هيونداي كونا 2021 من خلال التواصل مع لابنك ومعرفة عروض السيارات 2021 تقسيط في ضوء التمويل التأجيري الجديد، وسوف نقدم لكم شروط هيونداي كونا 2021 تقسيط في ضوء عروض تقسيط السيارات المستعملة بعد أن وفرنا لك من قبل شروط تقسيط بدون كفيل سيارات 2021.

عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا

يمكنك التمتع بشراء سيارة هيونداي كونا عبر البنك الأهلي من خلال العروض الخاصة التي يوفرها البنك للعملاء بالمميزات التالية:

تقوم بسداد مبلغ 1044 ريال سعودي فقط في حالة كونك من محولي الراتب إلى البنك.

يتم سداد مبلغ 1053 ريال سعودي فقط في حالة عدم تحويلك الراتب للبنك الأهلي.

يتاح للعملاء القائمين بتحويل الراتب إمكانية تقسيط السيارة كونا دون أي مصاريف إدارية أو دفعات مقدمة، وفي حالة عدم تحويل الراتب يتوجب عليك سداد 10% من قيمة السيارة مقدمًا.

يتم سداد نسبة 40% دفعة أخيرة للسيارة لعملاء تحويل الراتب، وللعملاء القائمين بتحويل الراتب لبنوك أخرى يتم سداد 35% من قيمة السيارة.

لا تحتاج إلى دفع مصاريف إدارية للبنك.

يتم احتساب المعدل السنوي بنسبة 4.31 لعملاء تحويل الراتب، أما العملاء أصحاب تحويل الراتب لبنك أخر فيتم احتساب النسبة بقيمة 6.65%.

يمكن الاستفادة من هذا العرض من بداية شهر يوليو 2021 وحتى نهاية السنة الميلادية 2021.

التقديم على عروض السيارات 2021 تقسيط

أما عن آلية التقديم للحصول على عروض هيونداي كونا 2021 فهي عبر التالي: