نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السعودية للجوالات الأون لاين ومازالت الخصومات مستمرة للجمعة السوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السعودية للجوالات مازالت مستمرة حتى يومنا هذا على موقع أمازون السعودية. حيث مازالت الخصومات الخاصة بالجمعة السوداء مستمرة. فاستغل الفرصة عزيزي القاريء في السعودية واشتريها.

عروض السعودية للجوالات الأون لاين ومازالت الخصومات مستمرة للجمعة السوداء

جوال سامسونج جالكسي اس 20 اف اي الجيل الرابع بنظام اندوريد،، سعة 128 جيجا وذاكرة رام 8 جيجا، جوال ثنائي شرائح الاتصال، لون اخضر فاتح كلاود (اصدار السعودية). أفضل عرض 1599 ريال سعودي والخصم يشمل 900 9ريال سعودي. ويمكنك الشراء بالأقساط بفائدة صفر في المائة.

جوال سامسونج جالكسي اس 21 ثنائي شرائح الاتصال، ذاكرة تخزين 128 جيجا، و ذاكرة RAM 8 جيجا، يدعم تقنية 5G، لون بنفسجي فانتوم (اصدار المملكة العربية السعودية). سعر البيع: ريال‎3,349.00‎‏ أفضل عرض: ريال‎2,299.00‎‏.

عروض أمازون السعودية للجوالات الأون لاين ومازالت الخصومات مستمرة للجمعة السوداء

جوال شاومي بوكو اكس 3 برو، ثنائي شرائح الاتصال، ذاكرة داخلية 128GB، ذاكرة 6GB RAM، تقنية 4G LTE، برونزي معدني. سعر البيع: ريال‎1,159.00‎‏. أفضل عرض: ريال‎774.00‎‏.

جوال ذكي سامسونج جالكسي نوت 20 5G، كاميرا ثلاثية برو جراد، تقريب سبيس زوم ×30 وفيديو بدقة 8 كيه، مناسب للالعاب + قلم اس وبطارية طوال اليوم، ذاكرة 256 جيجا، اصدار المملكة العربية السعودية، ميستك برونز. سعر البيع: ‎3,999.00‎‏ ريال سعودي أفضل عرض: ‎2,399.00‎‏ ريال سعودي.

عروض أمازون السعودية للجوالات الأون لاين ومازالت الخصومات مستمرة للجمعة السوداء

جوال سامسونج جالكسي ام 12 ذكي ثنائي شريحة الاتصال بذاكرة داخلية 64 جيجا و4 جيجا RAM وتقنية 4G LTE، ازرق فاتح (اصدار المملكة العربية السعودية). سعر البيع: ‎599.00‎‏ ريال سعودي. أفضل عرض: ‎499.00‎‏ ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا ثنائي شرائح الاتصال – بذاكرة داخلية 128GB، وذاكرة RAM 12GB، 5G، لون سيلفر فانتوم. سعر البيع: ‎5,199.00‎‏ ريال سعودي. أفضل عرض:‎3,499.00‎‏ ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي ام 52 الذكي ثنائي الشريحة الجيل الخامس، 128 جيجا، 4 جيجا رام، اسود (نسخة المملكة العربية السعودية). سعر البيع: ‎1,799.00‎‏ ريال سعودي. أفضل عرض:‎1,549.00‎‏ ريال سعودي.

عروض أمازون السعودية للجوالات الأون لاين ومازالت الخصومات مستمرة للجمعة السوداء اجهزة ابل

جوال ابل ايفون 12 الجديد مع تطبيق فيس تايم بذاكرة تخزين 128 جيجا، لون ازرق. سعر البيع: ‎4,049.00‎‏ ريال سعودي. السعر: ‎3,599.00‎‏ ريال سعودي.

جوال ايفون 12 برو الجديد من ابل مع فيس تايم (128 جيجا) – ازرق فاتح. سعر البيع: ‎4,699.00‎‏ ريال سعودي. مع العرض: ‎3,999.00‎‏ ريال سعودي.

جوال ايفون 12 برو ماكس الجديد مع تطبيق فيس تايم بذاكرة 128 جيجا بلون ذهبي من ابل.

السعر: ‎5,199.00‎‏ ريال سعودي.