نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم بلاغ عبر تطبيق معاً للرصد لمخالفات سوق العمل بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم بلاغ عبر تطبيق معاً للرصد، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي توفير خدمة إلكترونية جديدة، من خلالها يتاح لجميع المواطنين بالمملكة العمل علي مشاركة فريق في الرصد أو القيام بالتبليغ عن جميع مخالفات التفتيش، وتقديم بلاغات تخص الانتهاكات التي يتم الوقوع بها من جانب الأنظمة المختلفة بسوق العمل بجميع قطاعات العمل الخاص؛ حيث تهدف الوزارة من توفير هذه الخدمة الي خلق تعاون فعال والعمل علي توفير وإيجاد بيئة عمل بالمشاركة، من خلال تفعيل الأدوار الرقابية بين كل من المواطن وبين الوزارة، حتي يتم توافر بيئة عمل بدون مخالفات، وسوف نوضح لكم طريقة تقديم بلاغ عبر تطبيق معاً للرصد.

شكوي من شركات تجبر النساء على خلع النقاب والحجاب

أرسل أحد المواطنين بلاغاً الي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يناشد فيه الوزارة بضرورة إجراء عقاب علي جميع الشركات التي تقوم بإجبار الأفراد الذين يتقدمون على الوظائف وخاصة من السيدات، على أن يقوموا بترك النقاب أو خلع الحجاب.

وقد استجابت الوزارة لبلاغ المواطن وناشدت جميع المواطنين بضرورة التعاون مع الوزارة في مثل هذه المشاكل وتقديم بلاغ عبر خدمة معاً للرصد التي توفرها الوزارة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

تقديم بلاغ عبر تطبيق معاً للرصد

يبحث البعض عن الطريقة الإلكترونية التي من خلالها يتم تقديم بلاغ من خلال تطبيق معاً للرصد، والتي تخص المخالفات التي يقع بها أسواق العمل المختلفة، علي أن يتم أداء الخدمة من خلال الخطوات التالية:

يجب لجميع مستخدمي الأب ستور أو مستخدمي الأندرويد أن يقوموا بتحميل تطبيق معاً للرصد من متجر التطبيقات.

بعد الدخول علي التطبيق يتم رفع البلاغ من خلال المنصة ثم التوجه الي التسجيل في خدمات منصة أبشر.

يجب علي كل مواطن أن يقوم باختيار نوع البلاغ من بين عدد البلاغات المتوفرة والتي تصل الي 3 بلاغات.

يتم استكمال نموذج البلاغ الذي يتم تقديمه حتى يتم رفعه بشكل تلقائي.

يتم إدخال البلاغ تلقائيًا من خلال نظام CMR.

الضغط علي استكمال جميع الإجراءات وذلك من ضمن البرنامج الخاص بالتفتيش المؤسسي وهي “تمام”.

بعد أن يتم تقديم البلاغ من خلال خدمة تطبيق معاً للرصد، سوف تظهر الحالة العامة للبلاغ من خلال التطبيق بعد أن يتم استكمال الإجراءات، بما يساعد علي متابعة حالة البلاغ من جانب كل مستخدم.

ويمكن التعرف علي تفاصيل الخدمة من خلال الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الدخول علي رابط معا للرصد وهو رابط الخدمة الرسمي عبر الموقع الرسمي للوزارة.