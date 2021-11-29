شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين تم الإعلان عنها من قبل وزارة التنمية البشرية والعمل. حيث تم تعديل بعض الشروط والمعايير الجديدة التي يتم وضعها حتى يتم الحصول على المعاش. بالإضافة إلى الإعلان عن شروط استحقاق معاش الضمان، وذلك يكون للموظفين، إلى جانب بعض الفئات الأخرى التي قد تحصل على المعاش في صورة دعم مادي من الدولة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

يتمكن الموظف من الحصول على المعاش في الضمان الإجتماعي، حتى لو كانت ضمن أفراد الأسرة، وذلك في حالة تطابق الشروط التالية:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية وأن يكون مقيماً على الأراضي السعودية.

من جانب آخر، تحصل المرأة السعودية على معاش شهري حتى لو كانت متزوجة من رجل غير سعودي.

الأبناء الأيتام من أب وأم سعوديين.

إلى جانب حصول الأرملة على معاش شهري من الضمان الاجتماعي، حتى لو كان زوجها غير سعودي.

يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 1100 ريال سعودي.

ألا يمتلك المواطن أي من الممتلكات الثمينة، مثل السيارة والفيلا والمنزل ذات الملكية الخاصة.

كما يجب أن يلتزم الموظف بمعايير المتعلقة بالصحة والتعليم وبرامج التوظيف في الأسرة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتمكن المواطن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، عقب أن ينطبق عليه شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، حيث تتمثل هذه الخطوات في:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة الدعم الاجتماعي والحماية.

بعد ذلك، يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم، ورقم الهوية الخاص بالمواطن.

ثم يقوم المواطن باستكمال البيانات، مثل كتابة البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

كما يتم إرفاق الوثائق والمستندات الرسمية التي تدل على البيانات المرفقة.

وفي النهاية، يتم الضغط على كلمة “تسجيل”، حيث يتم الانتهاء من التسجيل.

أهداف النظام المطور للضمان الاجتماعي

هناك عدد من الأهداف التي يرتكز عليها التعديلات التي تمت على نظام الضمان الاجتماعي المطور. وذلك يتضح من خلال شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، حيث يكون من بينها: