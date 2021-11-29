نتائج الطلاب 1443 برقم الهوية يتمكن الطلاب من التعرف عليها من خلال الدخول على منصة نور. وهذه الخدمة أتاحتها المملكة العربية السعودية للطلاب في المرحلة الإبتدائية. حيث يتمكن الطلاب من الدخول على المنصة والتعرف على النتائج، وذلك يكون في الفترة التي تسبق بداية الترم الثاني في السعودية 1443.

نتائج الطلاب 1443 برقم الهوية

يتمكن الطلاب في المرحلة الإبتدائية من التعرف على النتائج الخاصة بهم، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية بدقة شديدة:

في البداية، يقوم الطالب بالدخول على منصة نور الرسمية.

بعد ذلك، يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة به، وذلك من خلال كتابة رقم الجلوس، ورقم الهوية، وكلمة المرور.

ثم يتم إدخال الرقم السري الخاص بالطالب، وذلك حتى يتمكن من استكمال الدخول.

بعد ذلك، تظهر صفحة كاملة بها كافة النتائج الخاصة بالطالب في كافة المواد، بالدرجات والنسب المئوية.

نتيجة الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإبتدائية 1443

يمكن أن يقوم الطالب بالتعرف على نتائج الطلاب 1443 برقم الهوية، حيث أن الاختبارات كانت تمت تحت عدد من الإجراءات المشددة، والتي يكون من بينها:

تم العمل على الحفاظ على سلامة الطلاب، وذلك من خلال ارتداء الكمامة، كما تم عمل الكثير من الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.

ومن جانب آخر، تم عمل كافة الإجراءات الاحترازية، والتي يكون من شأنها منع اختلاط الطلاب وبقائهم أكبر وقت في المنزل.

كما تم عمل بعض المنصات التي يتمكن الطلاب من خلالها مراجعة الامتحانات، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.

كيف يتم التسجيل في نظام نور

هناك بعض الخطوات التي يجب على الطالب أو ولي الأمر إتباعها، حتى يتم التمكن من التعرف على نتائج الطلاب 1443 برقم الهوية، وذلك من خلال الخطوات التالية: