نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 50% في اسواق العثيم بالسعودية اليوم على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات العثيم في السعودية اليوم، تعتبر متاجر العثيم واحدة من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فيوجد للعثيم أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع وبالتالي توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون إليه من منتجات وإليكم في المقال التالي أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية:

توفر العثيم إلى كافة عملائها الكثير من المنتجات التي من بينها كلًا من التالي سكر أبو فهد ناعم عشرة كيلو جرام بالإضافة إلى اسباكيتي قودي 450 جرام وزيت عافية ذرة 1.5 لتر وصابون تايد مركز أصلي سبعة كيلو جرام وحليب المراعي بودرة 2000 جرام وأرز أبو كأس مزة بسمتي ودجاج دو مجمد.

يشمل العرض أيضًا على لحم عجل بلدي بالعظم ولحم خروف بريري بالعظم ولحم رفيدي بالعظم وشبيه جبنة إسطنبولي صفراء وخلطة زبدة إماراتي وطرشي بوليف خضار مشكل ومرتديلا سنيورة بقر ومرتديلا الفلة دجاج سادة وجبن بدر قد حبة البركة وجبنة السنبلة قشقوان وشبيه الجبنة فيتا مصري وجبنة هالي براميلي حليب أبقار وجبن رومي مصري تشيز لانز وجبنة تشير لاز قد بحبة البركة.

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية:

توفر العثيم إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات على المزيد من المأكولات الأخرى التي من بينها برتقال عصير وأناناس وليمون فتنامي وباذنجان أسود وملفوف محشي وبروكولي وجوافة كرتون وبطاطا حلوة وثوم شيك وكستنا وذرة كوز وثمر إنتاج النخيل سكري رويال 1 كيلو جرام وثمر تمارا سكري رطب وثمر مبروم وثمر عنبرة المدينة عبوة، يشمل العرض أيضًا على ثمر سوبر خلاص الإحساء 500 جرام.

يشمل العرض أيضًل على أرز مالح وقهوة برية عربي ولوز وكزبرة مطحون وزعتر اكسترا وقرفة عيدان وهيل زيتا برطمان 500 جرام، يحتوي العرض على معمول شوكولاتة وود كرواسون بالزبدة وزود برجر بطاطس وزود معجنات مشكلة علبة وسط وزود بسكويت بجوز الهند عبوة كبيرة وزد قرص سمسم 750 جرام زود رقائق ميل في الزبدة وبطاطس هالي شرائح 2.5 كيلو ومياه فيكتو وغيرهم الكثير من المنتجات الأخرى.