نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة المياه الوطنية تعلن عن وظيفة إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية منذ ساعات عن توافر فرصة عمل بمنصب إداري لديها ، وذلك عبر حساب الشركة علي موقع التوظيف الاحترافي لينكد إن ، بمسمي وظيفي مدير أداء خدمة العملاء ، بغرض التوجيه والإشراف على جميع جوانب معايير ومبادرات خدمة عملاء شركة المياه الوطنية ، وذلك بمنطقة أبها : Job Title: Customer Service Performance Director ، ويمكن للراغبين في التقديم البحث عن طريق محرك جوجل عن حساب شركة المياه الوطنية في موقع لينكد إن ، والضغط علي مبوب الوظائف Jobs ، ومن ثم يمكنكم الاطلاع علي المسمي الوظيفي وطبيعة العمل ومكانه ، والمتطلبات الفنية والإدارية في المرشح المطلوب ، ومن خلال مقالنا اليوم عن : شركة المياه الوطنية تعلن عن وظيفة إدارية ، نستعرض لكم أهم المتطلبات للقبول بالوظيفة ، وكذلك بيان المهام الوظيفية والمهام الإدارية للمرشح مترجمة عن نص الإعلان بموقع لينكد إن ، ويمكن لحضراتكم التعرف علي طريقة التسجيل للحصول علي وظيفة من خلال موقع لينكد إن عبر موقعنا ثقفني.

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظيفة إدارية

تعلن شركة المياه الوطنية عن توفر شاغر وظيفي بمسمي مدير أداء خدمة العملاء بالمتطلبات الإدارية التالية :

يشارك في تطوير وتنفيذ استراتيجية القسم وأهدافه ومؤشرات الأداء الرئيسية. يتواصل ويعزز استراتيجية القسم عبر جميع أصحاب المصلحة المعنيين. يشارك في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الدائرة. يساهم في تخطيط الميزانية السنوية للدائرة ويحسن استخدام الميزانية. مراقبة إنجازات الموظفين ، وإجراء تقييمات دورية للأداء ، وتقديم التوجيه أو التدريب لتوجيه التقارير في أداء واجباتهم المفوضة.

ودائما تعلن شركة المياه الوطنية عن توفر وظائف لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة للعمل بفروعها علي وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق ، في الرياض ومختلف المناطق.

المسؤوليات الوظيفية للمتقدمين

أوضحت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن nwc عن توفر وظيفة إدارية ، علي أن يقوم المرشح المقبول بأداء المهام الوظيفية التالية :

يضمن تنفيذ السياسات والإجراءات وتوافقها مع سياسات الشركة. الإشراف على تطوير سياسات القسم وإجراءاته وأي لوائح وإرشادات ذات صلة ، إذا طلب المقر الرئيسي ذلك. إدارة برامج إدارة المواهب بنشاط في القسم الخاص لزيادة أعداد الموظفين الأداء والتطوير. يعطي الأولويات ويدعم في تخصيص الميزانيات والموارد حسب الاحتياجات التشغيلية و المتطلبات. إجراء تقييمات الأداء للمرؤوسين وفقًا للجداول الزمنية المخطط لها والتوصية بالإجراءات اللازمة وفقًا للممارسات المطبقة. عقد اجتماعات دورية مع المرؤوسين للتأكد من أن الأولويات واضحة وسير العمل يسير بسلاسة. التوصية بالدورات التدريبية المناسبة حسب الاحتياجات التدريبية المحددة مسبقًا ، وتقييمها فعاليتها ومراقبة نتائجها. توفير التدريب والتوجيه والإرشاد كما هو مطلوب لتعزيز القدرات الداخلية لـ الفريق والتأكد من تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة. الدعم في تنفيذ الخطط التشغيلية للقسم وتحديد الأولويات اليومية لتحقيق الأهداف التشغيلية. الإشراف على شؤون الموظفين الإدارية مثل الإجازات والإجازات وغيرها من الشؤون الإدارية والشؤون ذات الصلة. تطوير وتقديم إستراتيجيات خدمة العملاء والمساعدة في تحسين جميع العمليات ذات الصلة وأنظمة لمزيد من الكفاءة. مراجعة ومراقبة تنفيذ مشاريع تمكين العملاء من قبل مقاول وزارة القوى العاملة وتقديم تقارير ضمان الجودة والتقدم. مراقبة الأداء الشهري لمقاول وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات العميل وتقديم تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية. تسهيل معالجة الطلبات المختلفة وتقديم المشورة بشأن المسائل التعاقدية المتعلقة خدمة العميل وحل النزاعات. ضمان الوفاء الصحيح بأدوار ومسؤوليات والتزامات مقاول وزارة القوى العاملة المتعلقة بخدمة العميل. تسهيل تدخل المدقق والتأكد من وصوله إلى جميع البيانات ذات الصلة ، الأنظمة والمعلومات. تطوير ومراجعة التقارير الدورية أو الخاصة والتأكد من دقتها. تنفيذ أي مهام يكلفه بها المدير المباشر.

شروط و مصوغات الترشيح للوظيفة

وضعت شركة المياه الوطنية بعض الشروط للمتقدمين علي المنصب الشاغر كالآتي :

المتقدم سعودي الجنسية. الحصول علي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يفضل الحاصل علي درجة الماجستير. أكثر من 10 سنوات خبرة ، وشرط أن لا يقل عن 6 سنوات في منصب إداري. التفكير الاستراتيجي وطويل المدى. تحديد الفرص ذات القيمة / الاستراتيجية. صنع القرار والقدرة علي تقييم ودمج المعلومات. إدارة الأفراد والقدرة علي بناء العلاقات. تغيير القيادة وطرق التواصل. إدارة شؤون المساهمين والقدرة علي فهم أوضاعهم.

كما تقدم الشركة وظائف إدارية شاغرة عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف ، لوظيفة إدارية وهندسية في مناطق المملكة من خلال البوابة الوطنية للعمل.

خدمة الحد الاستهلاكي من شركة المياه الوطنية