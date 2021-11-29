شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

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عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى تقليل الفجوات ومساعدة الأسر الأكثر إحتياجا من أجل تزويدهم بدعم مادي، كما يمكن نظام الضمان الاجتماعي المطور المستحقين من أجل تحسين قدراتهم المالية وتحقيق نوع من الاستقلال المالي والتحول إلى الإنتاج من خلال دورات تدريبية وتأهيلية وتقديم فرص عمل مناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية في المملكة مجموعة من شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون المتقدم سعوديا ومقيم بشكل دائم في المملكة، ويستثني من شرط الجنسية كلا من المرأة غير السعودية والمتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون وكذا أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، كما يستثني من شرط الجنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

يجب أن يقل الدخل المحتسب للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة ونحو 550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.

يجب استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالوزارة والمتعلقة بخدمات الصحة والتعليم للأبناء مع تعهد بالإلتزام الكامل بكل برامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

يجب أن لا يكون مقيما داخل أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي تقوم الدولة برعايتها وأن لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

حال كان للعائل أكثر من أسرة، فإن كل أسرة تبقى مستقلة وتستحق معاش مستقلا ويجب أن لا يؤثر استحقاق الأسرة للمعاش.

متى يتوقف صرف المعاش

يتم صرف المعاش حال تخلف شرط من شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وحال ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة من المستقل أو الأسرة هي بيانات غير صحيحة.

في حال تأخر المستحق في القيام بتحديث بياناته الشخصية والتي تقوم الوزارة بطلبها في مدة تزيد عن 30 يوم من تاريخ إبلاغه بطلب التحديث، وحال ثبت للمستحق أنه لم يلتزم بخطة التأهيل أو حال ثبت أن المستحق القادر على القيام بالعمل لا يقوم بالبحث عن عمل أو عدم التقدم في منصات التوظيف المعتمدة من الوزارة.

ألية احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

توجد هناك ألية لتحديد المعاش للمستقل والأسرة عن طريق القيام بجمع قيمة الدخل المكتسب لكل أفراد الأسرة، ويتم كذلك خصم نسبة 50% من قيمة الدخل الشهري مع إضافة مجموع الدخل غير المكتسب من دعم الحكومة.

هذا وتقوم الوزارة بإبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يوم من تقديم الطلب بقبول أو رفض الطلب وفقا لشروط الاستحقاق المحددة مع وضع سبب الرفض حال وجوده، كما ان معاش الضمان الاجتماعي المطور يتم صرفه من الشهر التالي لصدور قرار الطلب.