نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات اس تي سي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات اس تي سي السعودية باقات سوا مكالمات فقط لجميع الشبكات من الشركة السعودية للاتصالات. حيث قدمة شركة stc السعودية العديد من باقات الاتصالات المختلفة التي تتناسب مع جميع مستخدمي الشبكة كل على حسب حاجته. وفي الوقت القريب قد قدمت الشركة باقات سوا للمكالمات لجميع الشبكات المختلفة. وبذلك ستقل تكلفة المكالمة الهاتفية عندما تقوم بالاتصال بشخص آخر لا يحمل بطاقة شريحة سوا.

لذا سنقوم بتوفير جميع المعلومات حلو تلك الباقات وما عدد الدقائق في كل باقة والسعر الخاص بها. كذلك طريقة الاشتراك في كل واحدة.

باقات اس تي سي السعودية

تعتبر شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الراعية لشبكات الاتصال في المملكة العربية السعودية. حيث تقوم الشركة بطرح شريحة سوا والتي تقدم لها الشركة العديد من العروض والباقات الممُيزة والتي تلبي جميع طلبات العملاء.

كما يمكنك الحصول على الشريحة شوا بالتقسيط من أي مكتب تابع لتقسيط شركات سوا. وتقدم الشركة أيضاً العديد من المميزات للمتقاعدين.

باقات سوا مكالمات فقط لجميع الشبكات

وهنا سنقوم باستعراض جميع الباقات التي تقوم الشركة بتقديمها لأجل التسجيل على الباقة التي يراها كل عميل مناسبة له. كما سنقدم طريقة الاشتراك في تلك الباقات بسهولة.

باقة سوا بوست بلس

تعتبر باقة بوست بلس من الباقات الهامة التي يمكن لأي عميل من الحصول عليها للاستفادة بالمميزات التالية:

عدد المكالمات داخل الشبكة على تلك الباقة غير محدودة. تحصل على 1000 دقيقة مكالمات لجميع الشبكات في المملكة. كما تحصل على 64 جيجا بايت أنترنت. وكذلك أنترنت لا محدود عند استخدام الباقة في السوشيال ميديا. سعر الباقة 195,5 ريال سعودي.

وإن كنت ترى أن هذه الباقة مناسبة لك. يمكنك التسجيل عليها من خلال إرسال رقم 7170 إلى رقم 900 في رسالة نصية. أو التسجيل على الباقة من خلال استخدام تطبيق شركة stc.

باقة سوا استار بلس

يمكنك الحصول عند الاشتراك على تلك الباقة المميزات التالي:

أولاً المكالمات داخل الشبكة لا محدودة.

كذلك المكالمات خارج الشبكة لجميع الشبكات الآخرى غير محدودة أيضاً.

كما يمكنك استخدام لا محدود لتطبيقات السوشيال ميديا.

كذلك تحصل على 100 جيجابايت انترنت من الباقة.

وتأتي تلك الباقة بتكلفة 276 ريال سعودي شهرياً. ويمكنك الاشتراك فيها من خلال إرسال رقم 7240 إلى رقم 900.

باقة سوا فلكس

تأتي هذه الباقة بعدد من المميزات التي قد تناسب عدد كبير من عملاء شركة سوا. ومميزات تلك الباقة ما يلي:

تصلح هذه الباقة للاستخدام في المكالمات الدولية لعدد 21 دولة.

يمكنك استخدامها مكالمات لجميع الشبكات داخل المملكة العربية السعودية.

تأتي بسعة 10 جيجا أنترنت لاستخدام السوشيال ميديا.

وكذلك 10 جيجا لاستخدام انترنت اعتيادي.

وصلاحية تلك الباقة تصل إلى 4 أسابيع من الاستهلاك أي شهراً.

أما عن تكلفة تلك الباقة. فإنها تُكلف 103.5 ريال سعودي شهرياً. شاملة قيمة الضريبة المُضافة. ويمكنك الاشتراك عليها من خلال إرسال رقم 7090 في رسالة نصية لرقم 900.

باقة سوا فلكس بلس

أما عن باقة سوا فلمس بلس فإنها تأتي بميزات أكثر من سوا فلكس. وتلك الميزات مقابل سعر 155 ريال سعودي شهرياً.

أما عن القيمة التي تقدمها تلك الباقة. فإنها توفر لك ما يلي:

الباقة صالحة للمكالمات الدولية شأنها شأن باقة سوا.

تقدم دقائق لجميع شبكات المملكة.

قيمة 25 جيجابايت عند الاستخدام سوشيال ميديا.

أنترنت 10 جيجا في استخدام جوجل ويوتيوب وغيره.

صالحة لمدة شهراً من بداية الاشتراك.

وبهذا يكون قد تمكنا من تفصيل باقات اس تي سي السعودية. حيث قمنا بعرض باقات سوا فلكس. كذلك باقات سوا استارز وما تقدمه كل باقة من مميزات وقيمة الاشتراك.