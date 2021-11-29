نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لوظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني 540 وظيفة | عبر eapps.ngha.med.sa في المقال التالي
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن حاجتها لشغل عدد 540 وظيفة، ودعت الراغبين للتقديم الدخول على رابط التسجيل لوظائف الشئون الصحية، وكتابة البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية، وكانت الوزارة قد حددت الوظائف المطلوبة، ووهي وظائف “إدارية، طبية، صحية، تقنية” لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وقالت أن تلك الوظائف بعدة مدن هي ” الرياض، المدينة المنورة، جدة، الأحساء، الدمام، حائل”، وحددت الضوابط والشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل، وكذالك رابط التسجيل عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف.
رابط التسجيل لوظائف الشئون الصحية 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني eapps.ngha.med.sa.
- الضغط على زر مستخدم جديد في حال أنك ليس لك حساب على الموقع.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “أسم المستخدم وكلمة المرور”.
- ثم أضغط على زر الوظائف المتاحة الآن.
- حدد الوظيفة التي تناسب مؤهلك العلمي والتخصص والخبرات التي تناسبك.
- قم بملء أستمارة التقديم ويجب أن تكون كافة البيانات دقيقة وسليمة ومطابقة لبيانات الجهات المعنية وذات الشأن.
- قم بمراجعة البيانات بدقة ثم أضغط تأكيد الطلب ثم إرسال الطلب وقم بطباعة الطلب بعد ذالك.
وظائف الحرس الوطني الجديدة
شددت وزارة الحرس الوطني على الراغبين في التسجيل، أن تكون كافة البيانات التي يتم تسجيلها بيانات صحيحة وتتطابق مع بيانات الجهات ذات الشأن، لأنه في حالة وجود أي اختلاف سوف يتم أستبعاد الطلب وتحويل صاحب الطلب لجهات التحقيق، وأيضاً يجب الالتزام بمواعيد التسجيل المحددة التي سيعلن عنها لاحقاً، ولم والمستندات التي يتم إرفاقها مع الطلب يجب أن تكون مصدقة ومعتمدة من قبل الجهات الرسمية السعودية.
الشروط العامة للتسجيل بوظائف الشئون الصحية
- يكون المتقدم سعودي الجنسية وغير محكوم عليه في أي قضايا مخله بالشرف والأمانة.
- الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ويفضل المؤهلات العلمية الأعلى.
- الشهادة تكون معتمدة وموثقة من قبل وزارة التعليم في المملكة وفي حال أن كانت الشهادة من الخارج يجب معادلتها من قبل الوزارة.
- اجتياز كافة المقابلات الشخصية والاختبارات المقررة للوظائف المعلن عنها.
- التمتع بالصحة العامة الجيدة التي تساعد على القيام بمهام الوظيفة.
- أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من أي وظيفة حكومية في السابق لأي سبب من الأسباب.
- التقديم في الوظائف الصحية تتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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