نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازت السعودية: تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة حتى 31 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوزات السعودية قامت بالإعلان أمس عن تمديد صلاحيات الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة حتى 31 يناير، وذلك للدول التي علقت الطيران المباشر معها، بالإضافة إلى إمكانية مد صلاحية تأشيرة الزياراة بشكل آلي دون الحاجة إلى أي رسوم مالية، وذلك لتاريخ 28-6-1443، والذي يوافقه 31 من يناير 2022، وهذا وفق توجيهات وتعليمات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرميين الشريفيين، ومن هُنا بدأ الكثيرون بالبحث عن هذا الخبر، ولهذا عبر مقالنا اليوم سنوضح لكم تفاصيل النبأ بالتفصيل.. تابعونا.

تمديد صلاحيات الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة

بالأمس الأحد الموافق التاسع والعشرون من شهر نوفمبر 2021 صدر قرار بشكل رسمي من خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك فيما يخص تمديد صلاحيات الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة حتى 31 يناير، حيث يتم تمديد الصلاحيات آليًا ودون الحاجة لدفع أي رسوم مالية، وقد صدر القرار في البداية من وزارة المالية التي تتابع وتكثف الجهود من أجل التعامل مع جائحة كورونا التي تمر بها البلاد، وأن الهدف من التمديد هو اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تضمن سلامة وأمن المواطنين السعوديين والرعايا، مع تخفيف الأثر الاقتصادي والمالي عنهم.

التمديد الآلي لصلاحيات الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة

أعلنت الجوزات السعودية عن تمديد صلاحيات الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة حتى 31 يناير القادم، وهذا التمديد سيكون بالتعاوم مع مركز المعلومات الوطني بالمملكة، وذلك دون الحاجة للذهاب لإدارة الجوازات، أو أيضًا دون الحاجة لبعثات للمملكة، حيث يأتي التمديد على النحو التالي:

تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات العودة والخروج للمقمين للذي هم خارج المملكة في الدول الذي تم تعليق القدوم منها، بحيث يتم التمديد لتاريخ 31 يناير 2021، ولكن يتم استثناء الحاصلين على لقاح كورونا من داخل المملكة قبل مغادرتها.

تمديد تأشيرة الزياة من وزارة الخارجية للزوار والذي هم خارج المملكة من داخل الدول الذي تم تعليق القدوم منهم ليكونوا يوم 31 يناير 2022 أيضًا.

وقد أصدرت المملكة العربية السعودية هذا القرار بعد ظهور متحور كورونا الجديد، حيث خافت المملكة على صحة وسلامة أبنائها، خصوصًا بعد ظهور نوع جديد لا نعرف أعراضه أو كيفية التعامل معه إلى الآن.