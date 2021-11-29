التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل عبر sbis.hrsd.gov.sa

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والشروط اللازمة لاستحقاق الضمان، وذلك حيث يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتي أعلنت عن بدء تفعيل نظام الضمان الإجتماعي المطور وعن بدء استقبال طلبات الأشخاص الراغبين في التسجيل في هذا النظام الجديد وذلك من الأشخاص الذين تنطبق عليهم كافة الشروط التي حددتها الوزارة من أجل القبول في هذا الضمان الجديد، ونتابع معكم خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتسجيل في النظام الجديد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

في ظل التساؤلات الكثيرة من قِبل عدد كبير جدًا من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وذلك منذ أن أعلنت الوزارة عن بدء تفعيل هذا النظام الجديد والذي يستهدف الأسر والفئات الأكثر فقرًا في المملكة، ويمكن التسجيل في النظام الجديد والمطور في الضمان الإجتماعي 1443 عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: الولوج إلى منصة الدعم والحماية من أجل تسجيل حساب في الضمان الإجتماعي الجديد.

ثانيًا: إدخال كافة البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد ورقم الهوية وكلمة المرور ورقم الهاتف، ثم الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ثالثًا: تسجيل الدخول ثم كتابة الرمز الذي يتم إرساله على الهاتف والضغط على كلمة توثيق.

رابعًا: يتم الضغط على الصفحة الرئيسية من أجل تعبئة البيانات الخاصة بالملف الواحد.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عن أنه يجب أن تتوافر عدد من الشروط من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتي منها:-